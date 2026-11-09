MANİSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ



2026/1285 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1285 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, TEPECİK Mahalle/Köy, 116 Ada, 1 Parsel,

Adresi : Tepecik Mahallesi, 116 Ada, 1 Parsel Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 19.110,62 m2

Kıymeti : 11.466.372,00 TL

KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:21

06/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02589342

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