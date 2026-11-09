T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/417 Esas

2026/418 Esas

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dava konusu;

2026-417 esas , Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karakoca Mahallesi 101 ada, 136 parsel sayılı taşınmazın 241,25 m²'lik kısmının davalı Ayşen Us

2026-418 esas , Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karakoca Mahallesi 101 ada, 396 parsel sayılı taşınmazın 5300,59 m²lik kısmının davalı Süleyman Us

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı yasanın değişik 8. ve 10. maddesi gereğince yerine getirilmiş anlaşma sağlanamaması sebebi ile kamulaştırma bedel ve tescil davası açılmış olup, aynı Yasanın 14.maddesinde belirlenen 30 günlük süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerin, açılacak davada husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltileceği, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Hazine Adına Tescili davasının duruşmasının 15/12/2026 günü yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02588657

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