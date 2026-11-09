T.C. AĞRI SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2010/129 Esas

KARAR NO : 2024/749

Davacı AYHAN KASAR aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davacı tarafından açılan davanın REDDİNE,dair verilen 10/12/2024 tarih, 2010/129 Esas, 2024/749 Karar sayılı hükümve davacı vekilinin istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen davalı Nihat TOPRAK'a tebliğ edilememiş, kararın ve istinaf dilekçesinin adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Söz konusu kararın ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden 15 gün sonra adı geçen dahili davalı Nihat TOPRAK'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içeresinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği, istinaf dilekçesine cevap verebileceği hususu,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.02/11/2026

Basın No: ILN02589079

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