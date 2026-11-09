ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2026/439 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/439 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, PİRİLİ Mahalle/Köy, 17511 Ada, 13 Parsel sayılı taşınmazın 2/7 hissesi satışa çıkarılacaktır. Satışa konu taşınmaz Adana ili Çukurova ilçesi Pirili Mah. 17511 Ada 13 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.Değerleme konusu taşınmaz; Adana İli, Çukurova İlçesi, Pirili mahallesi17471 Ada 265 Parsel adresinde yer almaktadır. Taşınmaz İlçe merkezi dışında Pirili mahalle merkezine yaklaşık 1400 mt,İl ve İlçe Merkezine yaklaşık 13 km mesafede, Köy yerleşim yerinin güneyin yer alınmaktadır. Taşınmaz dörtyönden benzer tarım arazileri ile çevrili olup;taşınmazın kuzeyin kadastro yolu mevcut olup; taşınmazın ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır.Çukurova Belediyesi Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.07.2026 tarih ve E-73420213-754-184797sayılı yazısı ekinde; Pirilimahallesi Pirili Mahallesi, 17511 ada 13 noluparselin 1/1000 ölçekli imar planı mevcut değildir.'' denmektedir.Kıymet takdirine konu hissenin bulunduğu ana gayrimenkul, Adana İli, Çukurova İlçesi, Pirili Mahallesi Kütüklü/ Çakıt mevki 17511 Ada 13 nolu parsel sınırları içinde yer alan tapu kayıtlarında22.785,12 m2 yüz ölçümlü olarak tespit edilen Tarla vasıflı taşınmazdır. Sınırları bakımından Taşınmazın üç yönden benzer tarım arazileribir yönden ise Karaisalı- Adana yoluna cephelidir. Taşınmaz parsel sulu tarım arazisi niteliğindedir. Söz r adet yaklaşık 70 m² alanlıyapıherhangi bir yasal evrakı olmadığı tespit edilmiştir. Yapı mevcut durumda değerlendirilmiştir. d; taşınmazın içerisinde 80 adet 8-10 yaşında zeytin ağacı, 30 adet çeşitli yaş ve çeşit de meyve ağacı ve geriye kalan yaklaşık 20 da alanın ise keşif gününde sürülü boş tarla olduğu, etrafının çitle çevrili olduğu gözlenmiştir.Kıymet taktirine konu ME**** AL* KU**** 2/7hissesine parselde 6.510,03 m² alan isabet etmektedir.

Adresi : Adana İli Çukurova İlçesi Pirili Mahallesi 17511 Ada 13 Nolu Parsel Çukurova / ADANA

Yüzölçümü : 22.785,12 m2

İmar Durumu :TarımArazisi

Kıymeti : 5.199.325,71 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 09/10/2025 tarih ve 52482 yevmiye numarası ile '' bu parselin fiili zeminde TEİAŞ lehine geçen daimi irtifak hakkı tesisinin 2199,6 m2 geldiği hesaplanmıştır.

09/10/2025 tarih ve 52482 yevmiye numarası ile '' bu parselin fiili zeminde TEİAŞ lehine geçen daimi irtifak hakkı tesisinin 2057,04 m2 geldiği hesaplanmıştır.

TEİAŞ lehine 08/10/2012-25984 numarası ile irtifak hakkı vardır: (Özel koşullar: 28/09/2012 tarih ve 1347 sayılı Adana Kadastro Müdürlüğünün değişiklik beyannamesinde gösterildiği şekilde irt1 ile 2179,84 m2 lik ve irt2 ile 2026,64 m2 lik kısımlar üzerinde TEİAŞ lehine irtifak hakkı tesisi vardır.

TEİAŞ lehine 22/04/2016-10403 numarası ile irtifak hakkı vardır: (Özel koşullar: değişiklik beyannamesinde gösterildiği şekilde ( iki hat geçmektedir.) irt1 ile 2179,84 m2 lik ve irt2 ile 2026,64 m2 lik kısımlar üzerinde TEİAŞ lehine irtifak hakkı tesisi vardır.

TEİAŞ lehine 18/06/2013-16062 numarası ile irtifak hakkı vardır (Özel koşullar: değişiklik beyannamesinde gösterildiği şekilde ( iki hat geçmektedir.) 2179,84 m2 lik 2026,64 m2 lik kısımlar üzerinde TEİAŞ lehine irtifak hakkı tesisi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 13:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02588446

#ilan.gov.tr