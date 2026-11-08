T.C.

BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU





Sayı : 2026/24 Tereke Satış

TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLÂN

MAHKEMESİ: Bodrum 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09.12.2020 gün, 2017/32 TerekeEsas 2020/34 Tereke Karar sayılı Terekenin İflâs Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

MİRAS BIRAKAN: YAŞAR OFLAZ (TC Kimlik No:32419805440, Ahmet ve Bahriye oğlu, ANkara-15.4.1934 dğ.lu,)Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır.

2004 s. İİK'nun 166. maddesi gereğince ilân ve tebliğ olunur.06.11.2026

Basın No: ILN02589573

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