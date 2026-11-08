T.C.

ANKARA

50. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Sayı : 2025/185 Esas



MUHATAP DAVALI KAT MALİKLERİ:

1-ÖMER KOÇYEĞİT - 41473654802 - DURAN ve HEDİYE oğlu, 25/09/1964 doğumlu,

2-ÖZGÜL KOÇYEĞİT - 41449655604 - MEHMET ve GÜLEY kızı, 01/06/1963 doğumlu,

Davacı Ali ERBAŞ ile davalılar Karadeniz Apartmanı ve Dutluk İş Merkezi Malikleri Karadeniz Apartmanı ve Dutluk İş Merkezi Malikleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Davacı müvekkilİ Ali ERBAŞ'ın 06.05.2007 tarihinde Karadeniz Apartmanı ve apartmanın altında bulunan Dutluk İş Merkezi'nde apartman görevlisi olarak çalışmaya başladığını, söz konusu binanın yıkımına kadar da yani Şubat 2022 tarihine kadar da, apartman görevlisi olarak çalışmaya devam ettiğini, buna rağmen davalı tarafça müvekkilinin sigorta kaydı yapılmamış olup işbu davanın açılması zorunluluğunun hasıl olduğunu beyan etmiş; davacı müvekkilinin 06.05.2007-Şubat 2022 tarihleri arasında Karadeniz Apartmanı ve altında bulunan Dutluk İş Merkezi'nde çalıştığının ve ücretinin asgari ücret olduğunun tespitine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin müştereken ve müteselsilen davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce davalı kat malikleri Ömer KOÇYEĞİT ve Özgül KOÇYEĞİT'e dava dilekçesi ve duruşma günü ve saatini ön inceleme tensip tutanağının tebliği için T.C. Amsterdam Başkonsolosluğuna tebligat talebi amacıyla müzekkere gönderilmiş ancak T.C. Amsterdam Başkonsolosluğunun 21.01.2026 tarih ve E-15240854-400.17.01-41308994 sayılı cevabi yazılarıyla tebligat davet zarfının adresinize ulaştırıldığı ancak, kimseye teslim edilemediği için posta ofisine bırakıldığı, tarafınızca posta ofisinden de teslim alınmayan zarf Başkonsolosluğa iade edildiği, tebligat çağrı mektubu ilgili kişiye teslim edilemediğinden, tebligat evrakının tebliğ edilemediği mahkememize bildirilmiştir.

Yapılan yurt içi-yurt dışı adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememizce yapılan tüm tebligat girişimleri sonuçsuz kalmıştır. Bu nedenle tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmesi zarureti hasıl olmuştur.

Duruşmanın 04.02.2027 tarihine saat 09.55'e bırakılmasına karar verilmiş olup HMK'nin 130. maddesi gereğince, cevap dilekçesine HMK'nin 129. maddesindeki hususların bulunmaması halinde eksikliğin giderilmesi için mahkemece 2 (iki) haftalık süre verileceği, eksikliğin bu süre içerisinde giderilemediği takdirde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağı, işbu kararın ilanen tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğin yapılmış sayılacağına karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 06.11.2026

Basın No: ILN02589156

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