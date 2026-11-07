Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2026/738 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/738 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, DEĞİRMENKÖY Mahalle/Köy, BAĞLAR ALTI Mevkii, 256 Ada, 17 Parsel, Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi, Karaağaç Sokakta, tapunun 256 ada 17 parsel numarasına kayıtlı ve Karaağaç Sokaktan 25 dış kapı numarası alan 537,18m2 miktarlı "Arsa" vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Satışa konu taşınmaz Silivri Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi, Atatürk Bulvarından ayılan Karaağaç Sokak üzerinde ve sokağa yaklaşık 17,00metre cepheli konumda bulunmaktadır. Değirmenköy merkeze yaklaşık 900,00metre mesafede bulunan parsel üzerinde keşif tarihi itibari ile herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Düz bir topoğrafyaya sahip parsel etrafında tarımsal amaçlı kullanılan parseller mevcuttur. Parsel çevresinde yapılaşma yaklaşık %50 seviyelerindedir.

Adresi : Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi, Atatürk Bulvarından Ayılan Karaağaç Sokak Üzerinde Ve Sokağa Yaklaşık 17,00Metre Cepheli Konumda Bulunmaktadır. Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 537,18 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre söz konusu taşınmaz 21.10.1992 tasdik tarihli Değirmenköy Köy Yerleşik Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam Emsal:1.00, TAKS:0.35 Yerleşik Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 6.311.865,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 12:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 12:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 12:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 12:28

04/11/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02587958

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