T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/11 Esas

KARAR NO : 2025/443

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/10/2025 tarihli ilamı ile 30000 TL ADLİ PARA, 4100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Davoud ve Hurıye 23/09/1973 doğumlu, SHAHRBANOU ABEDIKOMAMARDAKHI adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 05.11.2026

Basın No: ILN02587938

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