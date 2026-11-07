İLAN

T.C.

ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/75 Esas

DAVALILAR : 1- HALİL KILIÇ

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir tebligat yapılamamıştır. Müzekkere cevaplarından, davalının ölü olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı anlaşıldığından ve davalının yurt içi ve yurt dışı adresleri bulunmadığından, adres araştırmasına dair müzekkere cevaplarının olumsuz geldiği de görüldüğünden, Tebligat Kanunu md.28 uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. duruşma Günü: 10/12/2026 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nın 129.maddesinde yazılı unsurları içerir dilekçe ile davaya ilk itirazlarınızı, cevaplarınızı ve varsa delillerinizi HMK126.maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkememize ibraz etmeniz,

Bilirkişi raporunda dava konusu Erzurum ili Çat İlçesi Bağlıca Mahallesi 105 Ada 48 Parsel nolu taşınmazın daimi irtifak hakkı ve direk yeri kamulaştırma bedeli toplam 6129,47 TL hesaplandığı, tarafınıza 471,50 TL bedel düştüğü belirlenmiş olup, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 05/11/2026

Basın No: ILN02588279

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