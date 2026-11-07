T.C.

BURSA

41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO : 2024/389 Esas

KARAR NO : 2025/582

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/10/2025 tarihli ilamı ile dosyamız sanığı KAMRAN ABASGULIYEV ' in TCK'nun 191/1. maddesi gereğince, 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın daha önce herhangi bir mahkumiyetinin olmaması ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılması dikkate alınarak CMK.nın 231/5 maddesi gereğince sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Sanığın CMK'nın 231 / 8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, Sanığın CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak düşme kararı verileceği, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkemece hükmün açıklanacağı hususunun sanığa ihtarına karar verildiği,

Vahıd ve Sahıba oğlu, 26/09/1994 doğumlu, Kamran ABASGULIYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yolunun açık olduğu, belirtilen süre içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği hususu; İlanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02587518

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