TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA KANUNU 10 MADDESİNE İLİŞKİN İLANDIR.
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazları DSİ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel ve tescil davalarında;
1-Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğu yer, yüzölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırdığı,
2-Kamulaştırma Kars Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı,
3-İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14 maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
4-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı yöneltileceği,
5-Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği ,
6-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Tuzluca Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
7-Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,8- Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen dosyanın yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9-Belirlenen günlerde duruşmaların yapılacağı taraflara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.
|Sıra
|Esas
|İlçe
|Köy
|Ada
|Parsel
|Malik
|Vasfı
|Yüzölçümü
|Dava Tarihi
|1
|2025/171
|Tuzluca
|Cıyrıklı
|116
|11
|Yaşar AY 27272053794
|Baraj Yeri
|1858,40
|22/09/2025
|2
|2025/171
|Tuzluca
|Cıyrıklı
|116
|15
|Yaşar AY 27272053794
|Baraj Yeri
|2113,27
|22/09/2025
|3
|2025/172
|Tuzluca
|Cıyrıklı
|116
|10
|Nazarali KAYA 27260054130
|Baraj Yeri
|2901,35
|22/09/2025
|4
|2025/173
|Tuzluca
|Cıyrıklı
|116
|12
|AGİL YAŞAR -35117345638
CEVAT YAŞAR -27515045616
HALİME NAZLI -27122058726
HAŞİM YAŞAR -37052281132
KENAN YAŞAR -27512045770
MİNEVER BOZKALE -13655506506
NAİME AY -37049281206
NERMİN YAŞAR -37046281360
ORUÇ YAŞAR -27518045552
SANA POLAT -27914584280
ŞABAN YAŞAR -37058280924
TERLAN ÖZGÜR -30449501264
YETER YAŞAR -37043281424
|Baraj Yeri
|1792,70
|22/09/2025
|5
|2025/173
|Tuzluca
|Cıyrıklı
|116
|13
|AGİL YAŞAR -35117345638
CEVAT YAŞAR -27515045616
HALİME NAZLI -27122058726
HAŞİM YAŞAR -37052281132
KENAN YAŞAR -27512045770
MİNEVER BOZKALE -13655506506
NAİME AY -37049281206
NERMİN YAŞAR -37046281360
ORUÇ YAŞAR -27518045552
SANA POLAT -27914584280
ŞABAN YAŞAR -37058280924
TERLAN ÖZGÜR -30449501264
YETER YAŞAR -37043281424
|Baraj Yeri
|6052,54
|22/09/2025
|6
|2025/174
|Tuzluca
|Cıyrıklı
|116
|9
|İzet ACAR -34562364126
Sona KARADAĞ-25808102534
Şükrü KARADAĞ-70753156262
Yazgül KARADAĞ-55141075592
Zinnet ARAS-12635540578
|Baraj Yeri
|2748,89
|22/09/2025
|7
|2025/174
|Tuzluca
|Cıyrıklı
|116
|5
|İzet ACAR -34562364126
Sona KARADAĞ-25808102534
Şükrü KARADAĞ-70753156262
Yazgül KARADAĞ-55141075592
Zinnet ARAS-12635540578
|Baraj Yeri
|1621,44
|22/09/2025
|8
|2025/175
|Tuzluca
|Cıyrıklı
|116
|1
|AYNUR AYAZTEKİN -34682360282
GÜLTEN ÖZTÜRK -36224308738
GÜRSEL AY -35360337572
HÜSEYİN AY -35267340606
NULKEN DEMİR -36029315290
SADET AY -27683040000
TUNCER AY -27680040164
ÜRBABA ÖZTÜRK -22571212934
YAHYA AY -35045348046
|Baraj Yeri
|888,03
|22/09/2025
|9
|2025/176
|Tuzluca
|Cıyrıklı
|116
|19
|Haydar AY - 27704039372
|Baraj Yeri
|10.590,97
|23/09/2025
|10
|2025/187
|Tuzluca
|Cıyrıklı
|116
|2
|ALİ ARAS -37901252818
ALİEKBER DEMİRBAŞ -37619262208
AYSEL ARAS -37937251670
ERCAN DEMİRBAŞ -37577263606
ESRA COŞKUN -37889253296
FATMA ARAS -37895253068
FATMA DEMİRBAŞ -37625262070
HAVVA KILIÇ -37589263250
MEHDİ DEMİRBAŞ -37616262362
NURAN UYĞUN -37583263478
RECEP DEMİRBAŞ -37610262580
YAĞMUR SARIÇAYIR -37913252462
ZEHRA DEMİRBAŞ -37607262654
ZEKERİYA DEMİRBAŞ -37586263314
|Baraj Yeri
|1090,99
|06/10/2025
|11
|2026/25
|Tuzluca
|Cıyrıklı
|116
|8
|Hasan DEMİR – 27491046430
|Susuz Tarla
|1836,21
|25/02/2026
|12
|2026/117
|Tuzluca
|Ünlendi
|133
|44
|Ferhat TALAYHAN - 23405736268
|Baraj Yeri
|150,77
|21/07/2026
|13
|2026/119
|Tuzluca
|Ünlendi
|133
|30
|Kurban TALAYHAN – 22232775358
|Baraj Yeri
|25,23
|21/07/2026
|14
|2026/121
|Tuzluca
|Ünlendi
|124
|3
|Sümmani TALAYHAN – 23096746546
|Baraj Yeri
|6350,67
|21/07/2026
|15
|2026/123
|Tuzluca
|Ünlendi
|108
|18
|Sümmani TALAYHAN – 23096746546
|Baraj Yeri
|1826,63
|21/07/2026
|16
|2026/125
|Tuzluca
|Ünlendi
|101
|336
|Sümmani TALAYHAN – 23096746546
İlbeyi TALAYHAN - 26722226436
|Baraj Yeri
|2728,68
|21/07/2026
Basın No: ILN02586731
#ilan.gov.tr