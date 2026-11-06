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TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNU 10 MADDESİNE İLİŞKİN İLANDIR.

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazları DSİ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel ve tescil davalarında;

1-Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğu yer, yüzölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırdığı,
2-Kamulaştırma Kars Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı,
3-İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14 maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
4-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı yöneltileceği,
5-Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği ,
6-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Tuzluca Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
7-Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,8- Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen dosyanın yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9-Belirlenen günlerde duruşmaların yapılacağı taraflara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

Sıra Esas İlçe Köy Ada Parsel Malik Vasfı Yüzölçümü Dava Tarihi
1 2025/171 Tuzluca Cıyrıklı 116 11 Yaşar AY 27272053794 Baraj Yeri 1858,40 22/09/2025
2 2025/171 Tuzluca Cıyrıklı 116 15 Yaşar AY 27272053794 Baraj Yeri 2113,27 22/09/2025
3 2025/172 Tuzluca Cıyrıklı 116 10 Nazarali KAYA 27260054130 Baraj Yeri 2901,35 22/09/2025
4 2025/173 Tuzluca Cıyrıklı 116 12 AGİL YAŞAR -35117345638
CEVAT YAŞAR -27515045616
HALİME NAZLI -27122058726
HAŞİM YAŞAR -37052281132
KENAN YAŞAR -27512045770
MİNEVER BOZKALE -13655506506
NAİME AY -37049281206
NERMİN YAŞAR -37046281360
ORUÇ YAŞAR -27518045552
SANA POLAT -27914584280
ŞABAN YAŞAR -37058280924
TERLAN ÖZGÜR -30449501264
YETER YAŞAR -37043281424		 Baraj Yeri 1792,70 22/09/2025
5 2025/173 Tuzluca Cıyrıklı 116 13 AGİL YAŞAR -35117345638
CEVAT YAŞAR -27515045616
HALİME NAZLI -27122058726
HAŞİM YAŞAR -37052281132
KENAN YAŞAR -27512045770
MİNEVER BOZKALE -13655506506
NAİME AY -37049281206
NERMİN YAŞAR -37046281360
ORUÇ YAŞAR -27518045552
SANA POLAT -27914584280
ŞABAN YAŞAR -37058280924
TERLAN ÖZGÜR -30449501264
YETER YAŞAR -37043281424		 Baraj Yeri 6052,54 22/09/2025
6 2025/174 Tuzluca Cıyrıklı 116 9 İzet ACAR -34562364126
Sona KARADAĞ-25808102534
Şükrü KARADAĞ-70753156262
Yazgül KARADAĞ-55141075592
Zinnet ARAS-12635540578		 Baraj Yeri 2748,89 22/09/2025
7 2025/174 Tuzluca Cıyrıklı 116 5 İzet ACAR -34562364126
Sona KARADAĞ-25808102534
Şükrü KARADAĞ-70753156262
Yazgül KARADAĞ-55141075592
Zinnet ARAS-12635540578		 Baraj Yeri 1621,44 22/09/2025
8 2025/175 Tuzluca Cıyrıklı 116 1 AYNUR AYAZTEKİN -34682360282
GÜLTEN ÖZTÜRK -36224308738
GÜRSEL AY -35360337572
HÜSEYİN AY -35267340606
NULKEN DEMİR -36029315290
SADET AY -27683040000
TUNCER AY -27680040164
ÜRBABA ÖZTÜRK -22571212934
YAHYA AY -35045348046		 Baraj Yeri 888,03 22/09/2025
9 2025/176 Tuzluca Cıyrıklı 116 19 Haydar AY - 27704039372 Baraj Yeri 10.590,97 23/09/2025
10 2025/187 Tuzluca Cıyrıklı 116 2 ALİ ARAS -37901252818
ALİEKBER DEMİRBAŞ -37619262208
AYSEL ARAS -37937251670
ERCAN DEMİRBAŞ -37577263606
ESRA COŞKUN -37889253296
FATMA ARAS -37895253068
FATMA DEMİRBAŞ -37625262070
HAVVA KILIÇ -37589263250
MEHDİ DEMİRBAŞ -37616262362
NURAN UYĞUN -37583263478
RECEP DEMİRBAŞ -37610262580
YAĞMUR SARIÇAYIR -37913252462
ZEHRA DEMİRBAŞ -37607262654
ZEKERİYA DEMİRBAŞ -37586263314		 Baraj Yeri 1090,99 06/10/2025
11 2026/25 Tuzluca Cıyrıklı 116 8 Hasan DEMİR – 27491046430 Susuz Tarla 1836,21 25/02/2026
12 2026/117 Tuzluca Ünlendi 133 44 Ferhat TALAYHAN - 23405736268 Baraj Yeri 150,77 21/07/2026
13 2026/119 Tuzluca Ünlendi 133 30 Kurban TALAYHAN – 22232775358 Baraj Yeri 25,23 21/07/2026
14 2026/121 Tuzluca Ünlendi 124 3 Sümmani TALAYHAN – 23096746546 Baraj Yeri 6350,67 21/07/2026
15 2026/123 Tuzluca Ünlendi 108 18 Sümmani TALAYHAN – 23096746546 Baraj Yeri 1826,63 21/07/2026
16 2026/125 Tuzluca Ünlendi 101 336 Sümmani TALAYHAN – 23096746546
İlbeyi TALAYHAN - 26722226436		 Baraj Yeri 2728,68 21/07/2026

Basın No: ILN02586731
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