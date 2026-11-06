T.C. TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



KAMULAŞTIRMA KANUNU 10 MADDESİNE İLİŞKİN İLANDIR.

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazları DSİ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel ve tescil davalarında;

1-Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğu yer, yüzölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırdığı,

2-Kamulaştırma Kars Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı,

3-İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14 maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

4-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı yöneltileceği,

5-Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği ,

6-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Tuzluca Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

7-Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,8- Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen dosyanın yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9-Belirlenen günlerde duruşmaların yapılacağı taraflara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

Sıra Esas İlçe Köy Ada Parsel Malik Vasfı Yüzölçümü Dava Tarihi 1 2025/171 Tuzluca Cıyrıklı 116 11 Yaşar AY 27272053794 Baraj Yeri 1858,40 22/09/2025 2 2025/171 Tuzluca Cıyrıklı 116 15 Yaşar AY 27272053794 Baraj Yeri 2113,27 22/09/2025 3 2025/172 Tuzluca Cıyrıklı 116 10 Nazarali KAYA 27260054130 Baraj Yeri 2901,35 22/09/2025 4 2025/173 Tuzluca Cıyrıklı 116 12 AGİL YAŞAR -35117345638

CEVAT YAŞAR -27515045616

HALİME NAZLI -27122058726

HAŞİM YAŞAR -37052281132

KENAN YAŞAR -27512045770

MİNEVER BOZKALE -13655506506

NAİME AY -37049281206

NERMİN YAŞAR -37046281360

ORUÇ YAŞAR -27518045552

SANA POLAT -27914584280

ŞABAN YAŞAR -37058280924

TERLAN ÖZGÜR -30449501264

YETER YAŞAR -37043281424 Baraj Yeri 1792,70 22/09/2025 5 2025/173 Tuzluca Cıyrıklı 116 13 AGİL YAŞAR -35117345638

CEVAT YAŞAR -27515045616

HALİME NAZLI -27122058726

HAŞİM YAŞAR -37052281132

KENAN YAŞAR -27512045770

MİNEVER BOZKALE -13655506506

NAİME AY -37049281206

NERMİN YAŞAR -37046281360

ORUÇ YAŞAR -27518045552

SANA POLAT -27914584280

ŞABAN YAŞAR -37058280924

TERLAN ÖZGÜR -30449501264

YETER YAŞAR -37043281424 Baraj Yeri 6052,54 22/09/2025 6 2025/174 Tuzluca Cıyrıklı 116 9 İzet ACAR -34562364126

Sona KARADAĞ-25808102534

Şükrü KARADAĞ-70753156262

Yazgül KARADAĞ-55141075592

Zinnet ARAS-12635540578 Baraj Yeri 2748,89 22/09/2025 7 2025/174 Tuzluca Cıyrıklı 116 5 İzet ACAR -34562364126

Sona KARADAĞ-25808102534

Şükrü KARADAĞ-70753156262

Yazgül KARADAĞ-55141075592

Zinnet ARAS-12635540578 Baraj Yeri 1621,44 22/09/2025 8 2025/175 Tuzluca Cıyrıklı 116 1 AYNUR AYAZTEKİN -34682360282

GÜLTEN ÖZTÜRK -36224308738

GÜRSEL AY -35360337572

HÜSEYİN AY -35267340606

NULKEN DEMİR -36029315290

SADET AY -27683040000

TUNCER AY -27680040164

ÜRBABA ÖZTÜRK -22571212934

YAHYA AY -35045348046 Baraj Yeri 888,03 22/09/2025 9 2025/176 Tuzluca Cıyrıklı 116 19 Haydar AY - 27704039372 Baraj Yeri 10.590,97 23/09/2025 10 2025/187 Tuzluca Cıyrıklı 116 2 ALİ ARAS -37901252818

ALİEKBER DEMİRBAŞ -37619262208

AYSEL ARAS -37937251670

ERCAN DEMİRBAŞ -37577263606

ESRA COŞKUN -37889253296

FATMA ARAS -37895253068

FATMA DEMİRBAŞ -37625262070

HAVVA KILIÇ -37589263250

MEHDİ DEMİRBAŞ -37616262362

NURAN UYĞUN -37583263478

RECEP DEMİRBAŞ -37610262580

YAĞMUR SARIÇAYIR -37913252462

ZEHRA DEMİRBAŞ -37607262654

ZEKERİYA DEMİRBAŞ -37586263314 Baraj Yeri 1090,99 06/10/2025 11 2026/25 Tuzluca Cıyrıklı 116 8 Hasan DEMİR – 27491046430 Susuz Tarla 1836,21 25/02/2026 12 2026/117 Tuzluca Ünlendi 133 44 Ferhat TALAYHAN - 23405736268 Baraj Yeri 150,77 21/07/2026 13 2026/119 Tuzluca Ünlendi 133 30 Kurban TALAYHAN – 22232775358 Baraj Yeri 25,23 21/07/2026 14 2026/121 Tuzluca Ünlendi 124 3 Sümmani TALAYHAN – 23096746546 Baraj Yeri 6350,67 21/07/2026 15 2026/123 Tuzluca Ünlendi 108 18 Sümmani TALAYHAN – 23096746546 Baraj Yeri 1826,63 21/07/2026 16 2026/125 Tuzluca Ünlendi 101 336 Sümmani TALAYHAN – 23096746546

İlbeyi TALAYHAN - 26722226436 Baraj Yeri 2728,68 21/07/2026

Basın No: ILN02586731

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