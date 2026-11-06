TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Plaka No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201711201711
|15
|3080
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000008
|0,00
|0,00
|30.003,99
|30.003,99
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201602201602
|15
|3080
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000035
|0,00
|0,00
|30.946,65
|30.946,65
|0380180529
|18956570270
|YILMAZ AKSU
|İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA
|201801201803
|33
|3080
|2021101466Gdm0000007
|2021101414Ge10000036
|0,00
|0,00
|31.119,66
|31.119,66
|0380180529
|18956570270
|YILMAZ AKSU
|İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA
|201801201812
|10
|3080
|2021101466Gdm0000007
|2021101414Ge10000038
|0,00
|0,00
|31.119,66
|31.119,66
|7260191191
|49183704220
|SEVGİ PEKER
|KUMBABA MAH. 7 EKİM CAD. B BLOK Kapı No:3A Daire No:1 Tel: ŞİLE İSTANBUL
|202101202112
|4515
|4515
|2024102466Gdt0000004
|2024102414Ge80000104
|32.103,09
|0,00
|0,00
|32.103,09
|8830575814
|41527500970
|OSMAN UĞUR VARDAR
|KİRAZLIDERE MAH. EFSUN SK. EGE APT Kapı No:22-24 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201801201812
|10
|10
|2022080966Gdu0000005
|2022080914Ge90000083
|32.637,88
|0,00
|0,00
|32.637,88
|4780514681
|42322703542
|FIRAT İNCİR
|BAYRAMOĞLU MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:50 Daire No:2 Tel: DARICA KOCAELİ
|201611201611
|15
|15
|2023012666Gdq0000009
|2023012614Ge50000035
|32.940,00
|0,00
|0,00
|32.940,00
|1901388979
|BURÇİN BURAK
|MERKEZ MAH. AKAR CAD. I TOVVERS BOMONTİ Kapı No:3 Daire No:135 Tel:5056504724 ŞİŞLİ İSTANBUL
|202111202111
|3
|3
|2026101466Gdn0000013
|2026101414Ge20000286
|33.233,81
|0,00
|0,00
|33.233,81
|7590024758
|55909047908
|MEHMET UĞUR SELAH
|POSTANE MAH. DOLUNAY SK. ATADENİZ SİTESİ Kapı No:10 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201601201612
|4310
|4310
|2025110366Gdt0000006
|2025110314Ge80000056
|33.322,00
|0,00
|0,00
|33.322,00
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201802201802
|15
|15
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000011
|33.633,35
|0,00
|0,00
|33.633,35
|7180504936
|32215117372
|PELİN ÖZYILMAZ
|YAYLA MAH. VATAN CAD. TOLGAHAN SITESI B BLOK Kapı No:11B Daire No:9 Tel: TUZLA İSTANBUL
|202111202111
|3
|3
|2023121566Gdt0000007
|2023121514Ge80000060
|33.659,89
|0,00
|0,00
|33.659,89
|6590011166
|15632342084
|FATİH ÖNGÖREN
|AHMET YESEVİ MAH. İLTİFAT SK. A1 BLOK NORM ISTANBUL Kapı No:2A Daire No:25 Tel: PENDİK İSTANBUL
|202108202108
|15
|15
|2026091666Gds0000002
|2026091614Ge70000034
|33.800,72
|0,00
|0,00
|33.800,72
|3050354317
|37592054364
|NAİL DOĞAN
|AYDINLI MAH. ERSAN SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL
|202101202112
|4510
|4510
|2026101366Gdp0000006
|2026101314Ge40000096
|34.233,30
|0,00
|0,00
|34.233,30
|9530456261
|16763424496
|EVREN YILDIRAN
|KASIMPAŞA MAH. 234 SK. Kapı No:12B Daire No:15 Tel: MENDERES İZMİR
|202106202106
|15
|15
|2026102666Gdv0000008
|2026102614GeA0000056
|34.527,05
|0,00
|0,00
|34.527,05
|4160086509
|32914499236
|SERPİL ERİK
|AYDINTEPE MAH. BATU SK. EVORA T Kapı No:27 Daire No:191 Tel: TUZLA İSTANBUL
|202107202107
|15
|15
|2026100166Gdq0000001
|2026100114Ge50000003
|34.805,69
|0,00
|0,00
|34.805,69
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201711201711
|15
|15
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000024
|35.185,14
|0,00
|0,00
|35.185,14
|0380180529
|18956570270
|YILMAZ AKSU
|İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA
|201710201710
|15
|3080
|2021101466Gdm0000007
|2021101414Ge10000027
|0,00
|0,00
|36.070,92
|36.070,92
|6590011166
|15632342084
|FATİH ÖNGÖREN
|AHMET YESEVİ MAH. İLTİFAT SK. A1 BLOK NORM ISTANBUL Kapı No:2A Daire No:25 Tel: PENDİK İSTANBUL
|202009202009
|15
|15
|2026091666Gds0000001
|2026091614Ge70000009
|36.239,28
|0,00
|0,00
|36.239,28
|6390358051
|17468271286
|HASAN OKUDUCU
|KUMBAHÇE MAH. TRANDİL SK. Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: BODRUM MUĞLA
|202107202107
|15
|15
|2025022666Gds0000002
|2025022614Ge70000014
|36.397,71
|0,00
|0,00
|36.397,71
|8830575814
|41527500970
|OSMAN UĞUR VARDAR
|KİRAZLIDERE MAH. EFSUN SK. EGE APT Kapı No:22-24 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201801201803
|33
|3080
|2022080966Gdu0000005
|2022080914Ge90000085
|0,00
|0,00
|37.695,90
|37.695,90
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201709201709
|15
|3080
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000006
|0,00
|0,00
|37.768,41
|37.768,41
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201804201804
|15
|3080
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000017
|0,00
|0,00
|38.563,56
|38.563,56
|0380180529
|18956570270
|YILMAZ AKSU
|İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA
|201712201712
|15
|3080
|2021101466Gdm0000007
|2021101414Ge10000034
|0,00
|0,00
|38.589,48
|38.589,48
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201803201803
|15
|15
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000013
|40.143,23
|0,00
|0,00
|40.143,23
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201609201609
|15
|1084
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000039
|40.746,86
|0,00
|0,00
|40.746,86
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201604201604
|15
|3080
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000046
|0,00
|0,00
|41.475,24
|41.475,24
|0100640928
|45271855232
|OKTAY AHLAT
|İSTİKLAL MAH. TALATPAŞA CAD. Kapı No:100 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201601201603
|33
|3080
|2023011866Gdm0000001
|2023011814Ge10004673
|0,00
|0,00
|41.550,24
|41.550,24
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201801201812
|10
|1084
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000029
|41.665,83
|0,00
|0,00
|41.665,83
|0380180529
|18956570270
|YILMAZ AKSU
|İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA
|201701201712
|10
|1084
|2021101466Gdm0000007
|2021101414Ge10000037
|41.984,83
|0,00
|0,00
|41.984,83
|7350494555
|99925360160
|URI ROTSHTAIN
|AYDINLI MAH. HAL YOLU CAD. DUMANKAYA ADRES BOTANIK B BLOK B1 BLOK Kapı No:17 /2 Daire No:72 Tel: TUZLA İSTANBUL
|202011202011
|3
|3
|2025102266Gdt0000011
|2025102214Ge80000116
|42.159,63
|0,00
|0,00
|42.159,63
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201603201603
|15
|3080
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000038
|0,00
|0,00
|42.218,61
|42.218,61
|0380180529
|18956570270
|YILMAZ AKSU
|İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA
|201711201711
|15
|3080
|2021101466Gdm0000007
|2021101414Ge10000029
|0,00
|0,00
|42.553,08
|42.553,08
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201702201702
|15
|3080
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000049
|0,00
|0,00
|42.671,37
|42.671,37
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201710201710
|15
|15
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000002
|42.792,80
|0,00
|0,00
|42.792,80
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201610201610
|15
|1084
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000042
|43.093,02
|0,00
|0,00
|43.093,02
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201609201609
|15
|15
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000039
|43.118,37
|0,00
|0,00
|43.118,37
|6130297507
|25073154894
|BARIŞ MASRAFOĞLU
|ORHANGAZİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. - Kapı No:49 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|202101202112
|4518
|4518
|2026102766Gds0000026
|2026102714Ge70000367
|43.182,00
|0,00
|0,00
|43.182,00
|0100640928
|45271855232
|OKTAY AHLAT
|İSTİKLAL MAH. TALATPAŞA CAD. Kapı No:100 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201601201612
|10
|3080
|2023011866Gdm0000001
|2023011814Ge10004672
|0,00
|0,00
|46.166,94
|46.166,94
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201610201610
|15
|15
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000042
|46.286,81
|0,00
|0,00
|46.286,81
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201804201806
|33
|3080
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000026
|0,00
|0,00
|47.133,24
|47.133,24
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201605201605
|15
|3080
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000044
|0,00
|0,00
|47.609,61
|47.609,61
|0380180529
|18956570270
|YILMAZ AKSU
|İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA
|201709201709
|15
|3080
|2021101466Gdm0000007
|2021101414Ge10000026
|0,00
|0,00
|48.070,80
|48.070,80
|4780514681
|42322703542
|FIRAT İNCİR
|BAYRAMOĞLU MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:50 Daire No:2 Tel: DARICA KOCAELİ
|201702201702
|15
|3080
|2023012666Gdq0000009
|2023012614Ge50000032
|0,00
|0,00
|50.157,14
|50.157,14
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201801201812
|10
|1084
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000015
|50.257,27
|0,00
|0,00
|50.257,27
|6050462889
|19147935212
|AYHAN KÜLÇÜR
|İÇMELER MAH. KATRE SK. - Kapı No:16 Daire No:8 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201903201903
|15
|3080
|2023091166Gds0000011
|2023091114Ge70000298
|0,00
|0,00
|50.441,58
|50.441,58
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201804201804
|15
|3080
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000005
|0,00
|0,00
|50.622,03
|50.622,03
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201802201802
|15
|3080
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000020
|0,00
|0,00
|50.993,28
|50.993,28
|1960939414
|26087110364
|ÇETİN CAN
|İSTASYON MAH. POLATKAN CAD. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: GEBZE KOCAELİ
|202101202112
|4518
|4518
|2026100966Gdn0000002
|2026100914Ge20000041
|51.246,60
|0,00
|0,00
|51.246,60
|8830575814
|41527500970
|OSMAN UĞUR VARDAR
|KİRAZLIDERE MAH. EFSUN SK. EGE APT Kapı No:22-24 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201804201806
|33
|3080
|2022080966Gdu0000005
|2022080914Ge90000092
|0,00
|0,00
|51.634,44
|51.634,44
|6230326277
|57082109800
|ALİ MUCUK
|EVLİYA ÇELEBİ MAH. ERKUŞ SK. KÜRE EVLERI B BLOK Kapı No:12B Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL
|202001202012
|10
|10
|2026102066Gds0000021
|2026102014Ge70000252
|51.805,82
|0,00
|0,00
|51.805,82
|8830575814
|41527500970
|OSMAN UĞUR VARDAR
|KİRAZLIDERE MAH. EFSUN SK. EGE APT Kapı No:22-24 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201701201712
|10
|3080
|2022080966Gdu0000005
|2022080914Ge90000089
|0,00
|0,00
|54.529,20
|54.529,20
|6050462889
|19147935212
|AYHAN KÜLÇÜR
|İÇMELER MAH. KATRE SK. - Kapı No:16 Daire No:8 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201907201907
|15
|3080
|2023091166Gds0000011
|2023091114Ge70000299
|0,00
|0,00
|55.280,04
|55.280,04
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201612201612
|15
|1084
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000037
|55.341,71
|0,00
|0,00
|55.341,71
|5910188046
|51853542452
|CENGİZ KULOĞLU
|ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ
|201702201702
|15
|1084
|2023111466Gdr0000004
|2023111414Ge60000015
|55.768,63
|0,00
|0,00
|55.768,63
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201804201806
|33
|3080
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000007
|0,00
|0,00
|56.246,72
|56.246,72
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201709201709
|15
|3080
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000025
|0,00
|0,00
|56.564,46
|56.564,46
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201801201801
|15
|3080
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000031
|0,00
|0,00
|56.691,36
|56.691,36
|1960939414
|26087110364
|ÇETİN CAN
|İSTASYON MAH. POLATKAN CAD. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: GEBZE KOCAELİ
|202101202112
|4510
|4510
|2026100966Gdn0000002
|2026100914Ge20000040
|56.796,67
|0,00
|0,00
|56.796,67
|5910188046
|51853542452
|CENGİZ KULOĞLU
|ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ
|201610201610
|15
|1084
|2023111466Gdr0000004
|2023111414Ge60000018
|57.241,45
|0,00
|0,00
|57.241,45
|4780514681
|42322703542
|FIRAT İNCİR
|BAYRAMOĞLU MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:50 Daire No:2 Tel: DARICA KOCAELİ
|201703201703
|15
|3080
|2023012666Gdq0000009
|2023012614Ge50000031
|0,00
|0,00
|57.510,00
|57.510,00
|7590024758
|55909047908
|MEHMET UĞUR SELAH
|POSTANE MAH. DOLUNAY SK. ATADENİZ SİTESİ Kapı No:10 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201501201512
|10
|10
|2025110366Gdt0000006
|2025110314Ge80000050
|58.006,61
|0,00
|0,00
|58.006,61
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201611201611
|15
|1084
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000041
|59.746,18
|0,00
|0,00
|59.746,18
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201601201601
|15
|3080
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000036
|0,00
|0,00
|60.567,60
|60.567,60
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201612201612
|15
|15
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000037
|61.286,50
|0,00
|0,00
|61.286,50
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201606201606
|15
|3080
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000048
|0,00
|0,00
|63.784,05
|63.784,05
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201611201611
|15
|15
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000041
|65.153,96
|0,00
|0,00
|65.153,96
|6000397470
|LASHA KUTSIA
|İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201608201608
|15
|3080
|2023092566Gds0000004
|2023092514Ge70000040
|0,00
|0,00
|66.265,44
|66.265,44
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201701201712
|10
|1084
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000012
|66.687,01
|0,00
|0,00
|66.687,01
|6130297507
|25073154894
|BARIŞ MASRAFOĞLU
|ORHANGAZİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. - Kapı No:49 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|202101202112
|4510
|4510
|2026102766Gds0000026
|2026102714Ge70000371
|69.140,00
|0,00
|0,00
|69.140,00
|5910188046
|51853542452
|CENGİZ KULOĞLU
|ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ
|201609201609
|15
|3080
|2023111466Gdr0000004
|2023111414Ge60000020
|0,00
|0,00
|69.246,90
|69.246,90
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201707201709
|33
|3080
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000021
|0,00
|0,00
|69.279,00
|69.279,00
|5910188046
|51853542452
|CENGİZ KULOĞLU
|ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ
|201610201610
|15
|15
|2023111466Gdr0000004
|2023111414Ge60000018
|71.284,50
|0,00
|0,00
|71.284,50
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201801201801
|15
|3080
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000010
|0,00
|0,00
|71.897,19
|71.897,19
|0380180529
|18956570270
|YILMAZ AKSU
|İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA
|201701201712
|10
|10
|2021101466Gdm0000007
|2021101414Ge10000037
|72.764,00
|0,00
|0,00
|72.764,00
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201712201712
|15
|3080
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000030
|0,00
|0,00
|73.094,40
|73.094,40
|3110361697
|50560094346
|MEHMET DÖNE
|MİTHATPAŞA MAH. 179 SK. Kapı No:15 Daire No:3 Tel: KONAK İZMİR
|202106202106
|15
|15
|2024101266Gdp0001047
|2024101214Ge40000053
|73.644,27
|0,00
|0,00
|73.644,27
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201803201803
|15
|3080
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000022
|0,00
|0,00
|74.638,26
|74.638,26
|5910188046
|51853542452
|CENGİZ KULOĞLU
|ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ
|201702201702
|15
|15
|2023111466Gdr0000004
|2023111414Ge60000015
|74.656,80
|0,00
|0,00
|74.656,80
|7330392845
|ANTHONY JOHN PSAILA
|ATATÜRK MH. 2 .CD. 59 ADA MANOLYA 4 -4B Kapı No:. Daire No:21 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|202001202012
|10
|10
|2024060466Gdt0000003
|2024060414Ge80000074
|76.047,81
|0,00
|0,00
|76.047,81
|7330392853
|DOROTHY MAE PSAILA
|ATATÜRK MH 59 ADA MANOLYA 4-4B Kapı No:. Daire No:21 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|202001202012
|10
|10
|2024060466Gdt0000009
|2024060414Ge80000266
|76.047,81
|0,00
|0,00
|76.047,81
|5910188046
|51853542452
|CENGİZ KULOĞLU
|ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ
|201611201611
|15
|1084
|2023111466Gdr0000004
|2023111414Ge60000019
|78.572,57
|0,00
|0,00
|78.572,57
|6590011166
|15632342084
|FATİH ÖNGÖREN
|AHMET YESEVİ MAH. İLTİFAT SK. A1 BLOK NORM ISTANBUL Kapı No:2A Daire No:25 Tel: PENDİK İSTANBUL
|202001202012
|10
|10
|2026091666Gds0000002
|2026091614Ge70000029
|82.265,05
|0,00
|0,00
|82.265,05
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201701201712
|10
|1084
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000019
|82.371,43
|0,00
|0,00
|82.371,43
|0380180529
|18956570270
|YILMAZ AKSU
|İSTİKLAL MAH. HALİDE EDİP ADIVAR SK. Kapı No:15 Daire No:2 Tel: CEYHAN ADANA
|201707201709
|33
|3080
|2021101466Gdm0000007
|2021101414Ge10000032
|0,00
|0,00
|88.054,80
|88.054,80
|7720055212
|15491081278
|MUSTAFA SOLAK
|201601201612
|3074
|3074
|2024102566Gdt0000016
|2024102514Ge80000186
|0,00
|0,00
|88.500,00
|88.500,00
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201710201710
|15
|3080
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000027
|0,00
|0,00
|89.463,96
|89.463,96
|4780514681
|42322703542
|FIRAT İNCİR
|BAYRAMOĞLU MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:50 Daire No:2 Tel: DARICA KOCAELİ
|201701201701
|15
|3080
|2023012666Gdq0000009
|2023012614Ge50000033
|0,00
|0,00
|89.610,30
|89.610,30
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201712201712
|15
|3080
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000009
|0,00
|0,00
|89.638,26
|89.638,26
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201801201812
|10
|10
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000029
|89.991,00
|0,00
|0,00
|89.991,00
|5910188046
|51853542452
|CENGİZ KULOĞLU
|ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ
|201612201612
|15
|1084
|2023111466Gdr0000004
|2023111414Ge60000016
|91.300,31
|0,00
|0,00
|91.300,31
|8830575814
|41527500970
|OSMAN UĞUR VARDAR
|KİRAZLIDERE MAH. EFSUN SK. EGE APT Kapı No:22-24 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201801201812
|10
|3080
|2022080966Gdu0000005
|2022080914Ge90000083
|0,00
|0,00
|97.913,64
|97.913,64
|5910188046
|51853542452
|CENGİZ KULOĞLU
|ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ
|201611201611
|15
|15
|2023111466Gdr0000004
|2023111414Ge60000019
|99.585,00
|0,00
|0,00
|99.585,00
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201802201802
|15
|3080
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000011
|0,00
|0,00
|100.900,05
|100.900,05
|4860415144
|18274153988
|MURAT KADAM
|YENİŞEHİR MAH. KAĞNICI YOLU CAD. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|202107202107
|3
|3
|2023090866Gdq0000025
|2023090814Ge50000461
|101.012,10
|0,00
|0,00
|101.012,10
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201711201711
|15
|3080
|2022081166Gdr0000004
|2022081114Ge60000024
|0,00
|0,00
|105.555,42
|105.555,42
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201701201712
|10
|10
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000012
|106.699,21
|0,00
|0,00
|106.699,21
|3360029901
|10745414758
|HÜSEYİN CEM ER
|KONEVİ MAH. MUHLİSKONER CAD. BIRLIK APT BİRLİK APT Kapı No:7 Daire No:4 Tel: MERAM KONYA
|202001202012
|10
|10
|2026101266Gdp0000003
|2026101214Ge40000044
|113.358,73
|0,00
|0,00
|113.358,73
|3360431716
|10727415322
|BURAK ER
|GÜMÜŞYAKA MAH. KARAYAZI SK. ÖNGÜN SITESI Kapı No:4A Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL
|202001202012
|10
|10
|2026101266Gdp0000001
|2026101214Ge40000001
|113.358,73
|0,00
|0,00
|113.358,73
|5910188046
|51853542452
|CENGİZ KULOĞLU
|ÇİFTLİK MAH. POLATKAN CAD. UYDUKENT Kapı No:7 Daire No:3 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ
|201612201612
|15
|15
|2023111466Gdr0000004
|2023111414Ge60000016
|117.806,85
|0,00
|0,00
|117.806,85
|5670144984
|52369397284
|ALİ KOÇ
|İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201803201803
|15
|3080
|2022112266Gdr0000001
|2022112214Ge60000013
|0,00
|0,00
|120.429,69
|120.429,69
|
Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Tuzla Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02586945