TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/537 Esas 28.10.2026

DAVALI: ZARRI ERYILMAZ - (Yabancı K.N: 99855507536) - (Yedi Eylül Mah. Park Sk. 7/1 Turgutlu/ManisaTurgutlu/ MANİSA)

Davacılar AHMET UYSAL, MERVE İZGİ ile Davalı ZARRI ERYILMAZ arasında mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi davasında,

Davacılar vekili dava dilekçesinde davacıların "Manisa ili Turgutlu ilçesi Osmancık Mahallesi 199 Ada, 27 Parselde" kayıtlı taşınmaza davalı taraf ile birlikte hissedar olduklarını; tarafların taşınmazın paylaşılması konusunda anlaşamadığını; buna ilişkin dava şartı arabuluculuk sürecinin anlaşamama şeklinde sonuçlandığını; bu nedenle, yukarıda bilgileri yazılı taşınmazın satış yoluyla ortaklığının giderilmesine karar verilmesini mahkememizden talep ile dava etmiş olup; tespit edilen adreslerinize tebligat çıkartılmasına rağmen tebliğ yapılamamış olduğundan işbu ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ile tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verilebileceğiniz, duruşmanın 17/12/2026 günü saat 11:15'de yapılacağı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz aksi takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yargılamanın devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02584664

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