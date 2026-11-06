SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
2026/1482 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1482 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.600.000,00
|1
|Taşıt
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34AE3800 Plakalı , 2013 Model , AUDI Marka , 4G Tipli , CGL294456 Motor No'lu , AUZZZ4G9EN002927 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Bilirkişi olarak seçilmemle, tarafıma tevdi edilmiş olan T.C. Silivri İcra dairesinin 2026/1482 TLMT dosyası kapsamında, keşif için 17.07.2026 tarihinde Sancaktepe Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No: 22 Silivri/İSTANBUL adresindeki KINALI OTOPARK adli yedd-i emin otoparkında bulunan 34 AE 3800 plakalı aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde; 2013 Model, Siyah Renkli, AUDI Marka, A6 2.0 TDI MULTITRONIC Modeli, Dizel Motor tipi, otomatik vitesli, 307.721 km'deki aracın; ruhsat ve anahtarların görülmediği, kapıların açık olduğu, motor numarasının görülemediği, motor havuzunun gözle kontrolünün sağlandığı, araç çalıştırılarak şanzıman ve motorun çalışma durumuna bakılamadığı, aracın sunrooflu olduğu; ön tamponun hasarlı, farların tamirli olduğu; sol ön çamurluk, sol arka kapı ve sol arka çamurlukta sürtmeler bulunduğu; sağ arka kapı açma kolu kilit yuvası kapağının olmadığı; ön camın orijinal olmadığı ve deri koltukların deforme olduğu, muhtelif kısımlarında hafif göçükler, hasarlar, çizikler ve sürtmeler bulunduğu, Lastiklerin 245/45 R18 100 W Michelin ebadında ve zayıf olduğu tespit edilmiştir.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:40
04/11/2026(İİK m.114/4)
Basın No: ILN02587038
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