PATNOS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. PATNOS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



KAMULAŞTIRMA İLANI



Dosya Esas No : 2026/132 Esas

Kamulaştırmayı Yapan İdare : BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.)

Davalılar : Fevzi Kaya, Mehmet Liyadin Kaya, Seyfinur Kaya

Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından Ağrı ili, Patnos ilçesi, Hasandolu Köyü 119 ada 39 parsel parsel sayılı taşınmazın 42.42 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkının 0 m²'lik kısmının 2 Yıl süre ile geçici irtifak hakının kamulaştırma işlemine başlanmış olup, mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaza ilişkin;



a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan idare aleyhine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Patnos Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, d-İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02585414

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