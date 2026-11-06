MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ



2025/763 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/763 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, SAVRAN Mahalle/Köy, KÖYCİVARI Mevkii, 118 Ada, 14 Parsel, Ham Toprak Niteliğinde Taşınmaz.

Adresi : Muğla İli Milas İlçesi Savran Mahallesi Köycivarı Mevkii 118 Ada 14 Parsel Sayılı Ham Toprak Niteliğinde Taşınmaz. Milas / MUĞLA

Yüzölçümü : 4.083,52 m2

İmar Durumu : Taşınmaz ile ilgili olarak; Herhangi bir yapı ruhsat kaydına rastlanılmadığı, Yıkım kararı bulunan herhangi bir imar cezası dosyasına rastlanmadığı, Taşınmazın 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Sulama Alanı içinde Tarım Alanı kullanımında kalmakta olduğu, alt ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı bulunmadığı, sit alanı gösteriminde kalmadığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 15.130.050,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: kaydındaki gibi olup "İş bu Taşınmaz 16/02/1995 tarihli 4070 sayılı kanuna göre satılmıştır. 10 yıl süre ile tarım dışı amaçla kullanılamaz. 17/11/2005 YEV:9160" şeklinde beyan bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 10:02

03/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02586477

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