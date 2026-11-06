İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26027622-2024/278-Ceza Dava Dosyası

Konu :İLAN

SANIK : ŞERİFE YAZICI, Mustafa ve Fatma kızı, 02/11/1973 KÜTAHYA doğumlu, Zafertepe Mah. Tan Sokak No:17/3 Merkez/Kütahya TC Kimlik No:54103299946

Hakaret suçundan sanık ŞERİFE YAZICI hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 09/07/2026 tarih ve 2024/278 Esas, 2026/435 Karar sayılı kararı ile sanık ŞERİFE YAZICI hakkında Hakaret suçundan Düşme karar verilmiştir.

Dava dosyasında sanık ŞERİFE YAZICI'ya tüm araştırmalara rağmen mahkememiz Gerekçeli Kararının tebliği yapılamamıştır.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince mahkememiz hükmünün İlanen tebliğine karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme Hakimine onaylattırılması, Cezaevinde ise Cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe verilmesi halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolu Açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmen kesinleştirileceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.11.2026

Basın No: ILN02587220

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