İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2023/322 Esas

KARAR NO : 2026/393

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasından Müşteki olan Hassan ve Habıba kızı 02/07/1992 Mısır doğumlu Fadumo Hassan ADEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 04.11.2026

Basın No: ILN02587204

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