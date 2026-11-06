ISPARTA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ISPARTA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (Kapatılan)

Sayı : 2024/174 Esas 23.10.2026

İLAN

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar İSMAİL KIZI FATMA, ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

HÜKÜM:

1-Isparta ili, Merkez ilçesi, İstiklal-2 Mahallesi, 4064 ada, 1 Parselde (geldisi 3 ada 161 parsel) ve Isparta İli Merkez İlçesi İstiklal-2 Mahallesi, 4049 ada, 2 Parselde (geldisi 3 ada 161 parsel) kayıtlı bulunan taşınmazlarda hissedar olan "İsmail kızı Fatma"nın GAİPLİĞİNE,

2-a)Isparta ili, Merkez ilçesi, İstiklal-2 Mahallesi, 4064 ada, 1 Parselde (geldisi 3 ada 161 parsel) kayıtlı bulunan taşınmazda hissedar olan "İsmail kızı Fatma"nın 61314/521185 hissesinin (1.226,28m²) Hazineye intikaline, gaip adına olan tapu kaydındaki hissenin iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline,

b)Isparta ili, Merkez ilçesi, İstiklal-2 Mahallesi, 4049 ada, 2 Parselde (geldisi 3 ada 161 parsel) kayıtlı bulunan taşınmazda hissedar olan "İsmail kızı Fatma"nın 326997/648578 hissesinin (3.269,97m²) Hazineye intikaline, gaip adına olan tapu kaydındaki hissenin iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline,

3-İİK'nın 28. maddesi gereğince, hüküm özetinin Tapu Müdürlüğü'ne derhal gönderilmesine,

4-Isparta Halkbank Şubesi'nin AK011110 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte Maliye Hazinesine intikaline,

5-Gaiplik kararının özetinin davacı tarafından mahalli gazetede ve tirajı yüksek olan ve Türkiye de yayınlanan gazetelerden birinde ilan edilmesine,

6-Davacı Maliye Hazinesi harçtan muaf olduğundan Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 427,60-TL başvuru harcı ve 3.828.921,28-TL peşin harç olmak üzere toplam 3.829.348,88-TL harcın davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

7-Davacı tarafından yargılama gideri olarak yapılan 3.030,30-TL keşif harcı, 10.000,00-TL bilirkişi ücreti, 900,00-TL keşif yol ücreti, ‭26.928,00-TL ilan bedeli ile ‭1.087,00-TL posta/tebligat/müzekkere giderinden ibaret toplam ‭41.945,30-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davacı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince belirlenen 1.168.521,34-TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Davalı tarafından herhangi bir yargılama gideri yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığında,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02587195

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