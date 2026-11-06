BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/1071 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1071 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

"Bu yazılanlar özet bilgidir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur."



Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mah., 7715 Ada, 7 Parsel nolu 3.508,92 m² yüzölçümlü "Tarla" vasfındaki taşınmazın 28.03.2025 tarihli satış edinme sebebiyle 1/1 hissesinin borçlu Be... KA... adına kayıtlıdır.

Kıymet takdirine konu taşınmazın geometrik yapısının amorf şeklinde, topoğrafik yapısının düze yakın ve meyilsiz olduğu, plan gereği yapılaşmaya müsait olmadığı (Uygulama İmar Planı dahilinde) anlaşılmış olup kuzeybatı yönünden Demirtaş Yolu Caddesine cephelidir. Halihazırda keşif günü yapılan incelemelerde parselin etrafının geçici tel çit ve panel ile kaplı olduğu giriş kısmının güney cephesinden sağlandığı gözlemlenmiştir. Parselin büyük bir bölümü saha betonu kaplı olup orta kısmında tır kantarı mevcuttur. Taşınmazın giriş kısmında tek katlı dış cephe duvarları amerikan siding kaplı, kapısı çelik kapılı, pencereleri pvc doğramalı ve camlı 30,00 m² alanlı prefabrik bina ile önünde 27,00 m² alanlı çelik konstrüksiyon üzeri shingle kaplı kuruluğu mevcuttur. Parselin güneydoğu cephesinde 82,30 m² alanlı çelik konstrüksiyon üzeri saç panel kaplı sundurması da bulunmaktadır.Fiiliyatta tek cephesi de açık olan parselin diğer parsellerle bağlantısının asfalt kaplı yolla sağlandığı tespit edilmiştir. Genellikle boş arsa/tarlalar ile mevye ağaçlarının ve depo/hurda ticari işletmelerinin bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.

Ayrıntılar satış ilanında mevcut olup satışa iştirak edenlerin şartnameyi satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Adresi : Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş Yolu Cad. No:178 Osmangazi Bursa

Kıymeti : 29.340.309,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 11:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02586465

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