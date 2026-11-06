T.C. ANKARA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/499

KARAR NO : 2026/199 Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/03/2026 tarihli ilamı ile sanık Muhammet Taha Hurma hakkında dolandırıcılık suçundan TCK'nun 157/1 maddesi gereğince 5 AY HAPİS VE 100 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup Mahmut ve Zübeyde oğlu, 1998 Ankara doğumlu sanık Muhammet Taha Hurma tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02587244

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