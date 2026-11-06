T.C. AKSARAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2026/1481 Esas



DAVALILAR : FADİME TÜRKALP (Avusturya)

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından karar ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 28/01/2027 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Karar ilamı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02581043

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