SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ

İHALE İLANI

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile mevcut imar durumuna göre Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ihalesine çıkarılmıştır.

İli Yozgat İlçesi Merkez Mahallesi veya Köyü Eskipazar II. Mıntıka Mahallesi Ada 2067 Parsel 1 Yüzölçümü 5.406,15 m² Niteliği Arsa Hisse Miktarı Tam Vakfı Başçavuşzade Hacı Halil Ağa Manevi Şahsiyeti Vakfı Tahmin Edilen Bedel 227.805.000,00 TL (İkiYüzYirmiYediMilyonSekizYüzBeşBin

TürkLirası) Geçici Teminat 6.834.150,00 TL (AltıMilyonSekizYüzOtuzDörtBinYüzElli TürkLirası) İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesi Kapsamında Kapalı Teklif İhalesi İşin Adı "Yozgat İli, Merkez İlçesi, Eskipazar II. Mıntıka Mahallesi, 2067 Ada, 1 Parsel Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapılması" işi İhale Tarih ve Saati 19.11.2026 (Perşembe) – Saat 14:00 İhalenin Yapılacağı Adres Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonu (Paşabey Mahallesi Arap Şeyh Caddesi No:37 Merkez/SİVAS) İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın alınabileceği Adres Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası (Paşabey Mahallesi Arap Şeyh Caddesi No:37 Merkez/SİVAS)

İnternet adresi : www.vgm.gov.tr

E-Posta Adresi : sivas@vgm.gov.tr İhale Doküman Bedeli 2.000,00 TL (İkiBin TürkLirası) İrtibat Tel. – Faks 0(346) 225 25 58

1- Mülkiyeti Başçavuşzade Hacı Halil Ağa Manevi Şahsiyeti Vakfına ait ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 24.08.2026 tarih ve 499/473 sayılı kararına istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla ihale edilecektir;

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Eskipazar II. Mıntıka Mahallesinde bulunan 2067 ada, 1 parsel sayılı, 5.406,15 m² sahalı 'arsa' vasıflı taşınmazın;

a. Yapılacak inşaattan en az; B Blok Zemin Kat 1 ve 2 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar, 2. Kat 7-8-9-10, 3. Kat 11-12-13-14, 4.kat 15-16-17-18, 5.kat 19-20-21-22, 6.kat 23-24-25-26, 7.kat 28 ve 30 bağımsız bölüm numaralı meskenlere ilave olarak 5.000,00 TL (BeşBin TürkLirası) nakit paranın vakfına alınması,

b. Sözleşme süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması,

c. İmar durumunda meydana gelebilecek iyileşmenin sözleşme oranında Vakfına yansıtılması,

d. Değerlendirmeye konu Vakıf taşınmazında gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması - Yapılacak inşaat ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması - Yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması - İşe ait uygulama projelerinin hazırlanması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

e. 634 sayılı yasa gereğince uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde hazırlatılması,

f. Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi,

g. Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3149 sayılı Kanun'da belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi kaydıyla, kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

2- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Paşabey Mahallesi. Arap Şeyh Caddesi. No: 37 Merkez/SİVAS adresinde bulunan Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacaktır.

3- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 09:00-12:00 ve 13:30-16:30 saatleri arasında Paşabey Mahallesi, Arap Şeyh Caddesi, No: 37 Merkez/SİVAS adresinde bulunan Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görüp, temin edebileceklerdir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda 19.11.2026 tarihi 13:30 saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

*** Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek-8) Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan kapatılmış ve imzalanmış İç zarf ile,

5.a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

5.b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

5.b.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

5.b.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

5.c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

5.c.1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

5.c.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

5.d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

5.e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

5.f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

5.g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

5.h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi ,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

5.h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

5.h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

5.h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

5.h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

5.ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

5.i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması ,

5.j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5),

5.k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

5.l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6),

5.m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek:9)

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (5.b), (5.c), (5.d), (5.h.4.), (5.ı), (5.i), (5.j) ve (5.m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 19.11.2026 tarihi, saat 13:30'a kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır.

6- Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Sivas Şubesi TR78 0021 0000 0030 0005 8000 01 nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir.

7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

8- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

9- Teklif dosyası, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3. Kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11- Bu işe ait kesin teminat bedeli ve İhale Şartnamesinin 21. Maddesinde belirtilen (5737 Sayılı Kanun 20. Madde) işletme teminat bedeli, sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

12- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02585592

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