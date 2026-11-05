T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/433 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun ili Atakum ilçesi Sarayköy mahallesi

ADA NO : 14185

PARSEL NO : 8

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞEHRİ MEMİŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli Atakum ilçesi Sarayköy mahallesi 14185 ada 8 parsel sayılı taşınmazda davalı hisse sahibi olup, taşınmaz ve üzerindeki yapılar Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 04.09.2025 tarih ve 1320 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/433 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.10.2026

Basın No: ILN02584967

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