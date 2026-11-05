İSTANBUL 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

KHHB-1 VE KHHB-2 BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 2027 YILI TERMAL HASTA BİLEKLİĞİ SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI İHALESİ

KHHB-1 VE KHHB-2 Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 2027 Yılı Termal Hasta Bilekliği Sarf Karşılığı Cihaz Alımı İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2083723

1- İdarenin 1.1. Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 1.2. Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Satınalma Birimi 3-5 Karayolu Üzeri İçerenköy 34846 İÇERENKÖY ATAŞEHİR/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 2165787878/7764 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 27.11.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Toplantı Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : KHHB-1 VE KHHB-2 Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 2027 Yılı Termal Hasta Bilekliği Sarf Karşılığı Cihaz Alımı İhalesi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM 1-HASTA BİLEKLİĞİ TERMAL ( BEYAZ-KIRMIZI ) - 925.000 ADET 2-HASTA BİLEKLİĞİ ANNE BEBEK ( MAVİ ) -9.800 ADET 3-HASTA BİLEKLİĞİ ANNE BEBEK ( PEMBE ) - 9.200 ADET 2.KISIM 1-HASTA BİLEKLİĞİ TERMAL ( BEYAZ-KIRMIZI ) - 925.000 ADET 2-HASTA BİLEKLİĞİ ANNE BEBEK ( MAVİ ) -10.500 ADET 3-HASTA BİLEKLİĞİ ANNE BEBEK ( PEMBE ) - 12.500 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1-PENDİK D.H. 2-ŞEHİT PROF.DR.İLHAN VARANK E.A.H. 3-SULTANBEYLİ D.H. 4-SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ E.A.H. 5-ŞİLE D.H. 6-TUZLA D.H. 7-ÜMRANİYE E.A.H. 8-ÜSKÜDAR D.H. 9-ZEYNEP KAMİL KDÇH E.A.H. 10-SULTAN 2.ABDULHAMİD HAN E.A.H. 11-ATAŞEHİR A.D.S.H. 12-BEYKOZ D.H. 13-DR.LÜTFİ KIRDAR Ş.H. 14-DR.SİYAMİ ERSEK GKDC E.A.H. 15-ERENKÖY FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ 16-ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI E.A.H. 17-FATİH SULTAN MEHMET E.A.H. 18-GÖZTEPE PROF.DR. SÜLEYMAN YALÇIN Ş.H. 19-HAYDARPAŞA NUMUNE E.A.H. 20-KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS E.A.H. 21-MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK E.A.H. 22-MALTEPE D.H. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Teslimatlar; ihale dokümanı içerisinde yer alan "İhtiyaçların idarelere göre dağılımını gösterir tablo" dahilinde, ihtiyaç sahibi hastane idaresi tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden itibaren 10 takvim günü içerisinde, peyderpey (posta, fax veya e mail) yapılacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 10 gün içerisinde işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır: a)Tıbbi cihaz üreticisi, b)Üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belge c)Sanayi Sicil Belgesi, ç) Kapasite Raporu, d)İmalat Yeterlik Belgesi, e)Yerli Malı Belgesi, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ürün teklif eden istekliler; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında ürün teklif eden istekliler; TSE,ISO vb. belgeler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesi ÜTS Bayilik Bilgileri ÜTS Bilgileri 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02585966

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