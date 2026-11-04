MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/25 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, YARHASANLAR Mahalle/Köy, 2692 Ada, 20 Parsel,

Adresi : Yarhasanlar Mah. Horozköy Cad. No:18 Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 352,00 m2

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında "Blok Nizam, 5 Kat (BL-5) Ticaret-Konut (TİCK) ve P (Prestij Yol Aksı)" olarak palanlanan alanda kalmaktadır. Plan notlarına dosyamızda bulunan Şehzadeler Belediyesinin 68608 sayılı cevabi yazısından ulaşılabilecektir. Ayrıca Belediye yazısında; Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin 2024/1060 sayılı dosyasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının

bütününe ilişkin 31.07.2025 tarihli yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yürürlükte olup, Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin 31.07.2025 tarihli ve 2024/1060 Esas nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bütününe ilişkin yürütmenin durdurulması kararı Belediye Meclisimizin 04.09.2025 tarihli toplantısında görüşülmüş, 167 sayılı kararıyla "... kurumumuza 22.08.2025 tarihi ve sonrası başvuruları olan imar uygulamaları, imar planı değişikliği başvuruları ve imar durum belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin durdurulması" kararı verilmiştir. denilmektedir.

Kıymeti : 27.500.000,00 TL--KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Haciz şerhi mevcut olup, borç var ise satış bedelinden ödenecek ve tüm hacizler kaldırılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, YARHASANLAR Mahalle/Köy, 2692 Ada, 2 Parsel,

Adresi : Yarhasanlar Mah. 2325 Sokak İle 2332 Sokak Kesişiminde (No:7)Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 359,00 m2

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında "Blok Nizam, 5 Kat (BL-5) Ticaret-Konut (TİCK) ve P (Prestij Yol Aksı)" olarak palanlanan alanda kalmaktadır. Plan notlarına dosyamızda bulunan Şehzadeler Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 75068 sayılı cevabi yazısından ulaşılabilecektir. Ayrıca Şehzadeler Belediyesi yazısında; Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını tarafımıza iletildikten sonra Müdürlüğümüzce söz konusu plan değişikliğine uyumlu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği çalışmaları yapılacaktır. denilmektedir.

Kıymeti : 24.500.000,00 TL -- KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Haciz şerhi mevcut olup, borç var ise satış bedelinden ödenecek ve tüm hacizler kaldırılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 11:40

30/10/2026

Basın No: ILN02585015

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