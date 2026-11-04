T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/10155 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10155 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, KÜÇÜKÇEKMECE Mahalle/Köy, Cumhuriyet Mevkii, 9597 Parsel, 3. kat, Çatı Arası Piyesli Daire Nitelikli, 16/105 HİSSELİ ( 7 ) Nolu Nolu Bağımsız Bölüm

Satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre;

Ana Taşınmaz Özellikleri;

Ana taşınmaz265,63 m²arsa üzerinde ikiz nizamda inşa edilmiş6 katlı bina mevcuttur. Satışa konumlu meskenlerin bulunduğu bina,bodrum+ zemin + 3 Normal kat + çatı kattan oluşmaktadır. Bina kat mülkiyetlidir. Betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında(16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ) olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi sıva üzeri dekoratif dış cephe kaplıdır. Ana giriş kapısı çelik kapıdır.Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup,

merdiven korkulukları alüminyumdoğramadır. İlgili belediyede 2020 onay tarihli mimari proje incelenmiştir. Binada asansör bulunmaktadır. Projesinde ve yerinde kapalı otopark imkanı bulunmamaktadır. Projesinde bodrum katta meskenlere ait depolar bulunmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri;

Yerinde yapılan incelemeye göre 3. Normal kat 7 numaralı mesken; 126,75 m2 net alanlı, 155,51 m2 brüt alanlıdır. 3. Normal katta; antre, hol, banyo, tuvalet, salon, 2 adet oda, mutfak ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Çatı katta; antre, hol, banyo, tuvalet, salon, 3 adet oda, mutfak ve teras hacimlerinden oluşmaktadır

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Emrah Sokak, İbrahim Gürbüz Apartmanı, No:7-9, Kat 3 Daire 7 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 155,51 m2

Arsa Payı : 21000/137060

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 1.104.761,91 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 14:54

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, KÜÇÜKÇEKMECE Mahalle/Köy, Cumhuriyet Mevkii, 9597 Parsel, Zemin Kat, 1489/10260 HİSSELİ ( 1 ) Nolu Nolu Bağımsız Bölüm

Satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre;

Ana Taşınmaz Özellikleri;

Ana taşınmaz265,63 m²arsa üzerinde ikiz nizamda inşa edilmiş6 katlı bina mevcuttur. Satışa konumlu meskenlerin bulunduğu bina,bodrum+ zemin + 3 Normal kat + çatı kattan oluşmaktadır. Bina kat mülkiyetlidir. Betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında(16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ) olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi sıva üzeri dekoratif dış cephe kaplıdır. Ana giriş kapısı çelik kapıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup,

merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. İlgili belediyede 2020 onay tarihli mimari proje incelenmiştir. Binada asansör bulunmaktadır. Projesinde ve yerinde kapalı otopark imkanı bulunmamaktadır. Projesinde bodrum katta meskenlere ait depolar bulunmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri;

Taşınmazlar mesken niteliklidir.Yerinde yapılan incelemeye göre Zemin kat 1 numaralı mesken; 64,13 m2 net alanlı, 71,99 m2 brüt alanlıdır. Antre, banyo, tuvalet, salon, 2 adet oda, mutfak ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Keşif günü satışa konu taşınmaz gezilmiştir. Giriş kapısı çelik, iç kapıları amerikan kapı, pencereleri pvc camlıdır. Yer kaplaması ıslak hacimlerde seramik, oda ve salon hacimlerinde laminat kaplı olup, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Banyoda, klozet, küvet, lavabo, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur.Isınma doğalgaz merkezi sistem ile sağlanmaktadır.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Emrah Sokak, İbrahim Gürbüz Apartmanı, No:7-9, Zemin Kat D:1 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 71,99 m2

Arsa Payı : 10260/137060

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 689.351,85 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 14:50

30/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02584182

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