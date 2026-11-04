T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/8506 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8506 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, Papazköprüsü Mevkii, 489 Ada, 13 Parsel, 1/5 HİSSELİ TAŞINMAZ TAPU KAYDINA ARSA VASIFLI OLUP ÜZERİNDE BİNA BULUNMAKTADIR.

Satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre;

Anagayrimenkul; tapu kaydına göre, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Papazköprüsü Mevkii, 489 Ada, 13 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 99,20 m² alanlı hisseli anataşınmaz ve üzerinde betonarme karkas sistemle, orta kalitede malzeme ve işçilikle, ayrık nizamlı inşa edilen binadır. Anataşınmazda, kat irtifakı kurulmamıştır. Keşif tarihi itibariyle yerinde yapılan tespite göre, 489 Ada, 13 parsel üzerinde, mevcutta bodrum+zemin+4 normal katlı bina bulunmaktadır. Bina, yaklaşık brüt:480 m² alanlıdır. Bina, Sosyal Sokaktan 4 dış kapı no?su ile numaralandırılmıştır. Bina, ruhsat alımı itibariyle yaklaşık 28 yaşındadır. Binada, asansör bulunmamaktadır. Bina dış cephesi, boyalıdır. Bina girişi, zemin katından verilmiştir. Binanın bodrum katında, binaya ait ortak alanlar, zemin kat ile normal katlarının her birinde 1'er adet daire bulunmaktadır. Binada, 5 adet daire mevcuttur. Binanın ısıtma sistemi doğalgazlı sistemlidir. Belediye işlem dosyasında 489 ada, 13 parselde inşa edilen, bodrum+zemin+ 2 normal katı ile 4 katlı bina için, 3.7.1995 tarih 95/2285 proje no?lu onaylı mimari projesi ile 17.07.1995 tarih, 4/20 No?lu Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. İşlem dosyasında, parsel üzerinde inşa edilen bina için, proje hilafında, kaçak olarak 3. Normal katın yapıldığı tespiti ile 14.01.1997 tarih 176/8843 Cilt/Sahife No?lu,1. Yapı Tatil Tutanağı ile yine binada, proje hilafında, kaçak olarak 4. Normal katın yapıldığı tespiti ile 15.04.2011 tarih 6380/372951 Cilt/Sahife No?lu, 2. Yapı Tatil Tutanağı tutulmuştur. Bu tutanaklara istinaden, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddeleri gereğince binada, proje hilafındaki 3. Normal katın yıkımı ile para cezası gerektiren 11.03.1997 tarih 97/965-966 Nolu Encümen Kararları bulunmaktadır. 31.01.2025 tarih 32799 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet bedellerinde kullanılacak 2025 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki tebliğe göre, parsel üzerindeki yapının mimarlık hizmetlerine esas sınıfı; 3B, yapının birim maliyeti; 18.200 TL/m² olarak hesaplanmıştır. Anataşınmazın değerleme işleminde, ?Arsa? nitelikli anataşınmazın tapu kaydındaki net alanı üzerinden, piyasa koşullarında arsanın güncel bedeli ve arsa üzerinde inşa edilen binanın yıpranma payı düşüldükten sonra Resmi Gazetede yayımlanan binanın bulunduğu sınıfa ait 2025 yılı birim inşaat değeri dikkate alınarak bina değeri tespit edilmiştir. Sonrasında arsa bedeli ve bina değeri toplanarak anataşınmazın mevcut durum değeri tespit edilmiştir.

Adresi : İnönü Mahallesi, Sosyal Sokak, No:4 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 99,20 m2

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.06.2025 tarihli yazısında;

Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, 489 ada 13 parsel sayılı yer, 22.06.2005-28.03.2018

22.03.2021-26.05.2022 onay tarihli, 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında,

Yeşil Alanda, bir kısmı da Yolda kalmaktadır. Denilmektedir

Kıymeti : 1.905.600,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 14:59

29/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02584068

#ilan.gov.tr