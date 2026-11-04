KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

3.860.000,00

1

Taşıt

34MAK500 Plakalı , 2025 Model , VOLKSWAGEN Marka , BF2XS04711 Motor No'lu , WV4ZZZT1XSS004711 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Araç yakalanarak Öz Anadolu Yediemin Otoparkı, CihangirMah., Meşrutiyet Cd. No:66, Avcılar/İSTANBUL adresinde muhafaza altına alınmış olmakla bilirkişi tarafından yapılan değerlendirmede; Araç anahtarlarının mevcut olduğu görülmüştür. Araç ile ilgili bilgiler alındı, fotoğraflar çekildi.

Borçluya ait, 34 MAK 500 plakalı, VOLKSWAGEN marka, AMAROK AVENTURA 4MOTION 3.0 TDI V6 240 OV model, 2025 model yılı, WV4ZZZT1XSS004711 şasi numaralı, Siyah renk, Dizel motorlu, 2993 cm³ silindir hacimli, 4212 kilometrede, N1G sınıfı, Otomatik vitesli araç, yediemin otoparkında görülmüş, şasi ve plaka bilgileri kontrol edilerek, dosyada belirtilen araç olduğu tarafımdan tespit edilmiştir.Araç İncelendiğinde; araç anahtarı mevcut olduğu ve çalıştırılmış, çalışmasında bir sorun görülmemiştir. Araç motor havuzunda gözle görünür bir eksik görülmemiştir. Araç ön tampon sol köşesinde sürtmeye bağlı kılcal çiziklerin olduğu, bunun dışında herhangi bir çizik ve göçük görülmemiştir. Araç içerisinde, car play , multi medya ekranı, deri-kumaş koltuklu temiz durumda olduğu, çift bölge tam otomatik klima, yol bilgisayarı olduğu görülmüştür. Otomatik vitesli, Jantlar Alüminyum alaşımlı, lastikler %85 durumda, kış lastiğidir. Araç SBM (Tramer) sorgulamasında hasar kaydı olmadığı görülmüştür.