T.C. İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/759 Esas

DAVACI :ECE NUR YILMAZ -1****6

Adalet Mah. No:34 K:36 Bayraklı/İZMİR

DAVALI :METİN YILMAZ-2****4

Dedebaşı Mahallesi, 6145 Sok. No:11 D:2 Karşıyaka/ İZMİR

Davacı Ece Nur Yılmaz tarafından davalı Metin Yılmaz aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 27.10.2026 tarihli öninceleme duruşma tutanağında verilen ara karar gereğince; 15/12/2026 günü saat 11:15'de "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur." hususu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7. günde davalıya tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02.11.2026

Basın No: ILN02584547

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