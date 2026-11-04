GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

8 Kalem Süt ve Süt Ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2103749

1-İdarenin 1.1. Adı : SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 43 34427 Fındıklı Beyoğlu/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123721000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 26.11.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı)

adres : SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

3-İhale konusu mal alımın

3.1. Adı : 8 Kalem Süt ve Süt Ürünleri 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Süt 3.600 Lt, Yoğurt (200Gr'lık) 57.500 Adet, Yoğurt Kova (10Kg'lık) 5.000 Kg, Süzme Yoğurt (5Kg'lık) 2.000 Kg, Tereyağ 1.050 Kg, Yarım Yağlı Beyaz Peynir (Olgunlaşmamış) (5Kg'lık) 430 Kg, Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 395 Kg, Ayran (200 Ml'lik) 93.200 Adet. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Müdürlüğü, Bağcılar SGM, Beşiktaş SGM, Esenyurt SGM, Fatih SGM, Maltepe SGM ve Zeytinburnu SGM mutfakları (iş artışı yapılması durumunda idarece gerekli görülen merkezlere) 3.4. Süresi/teslim tari : 01.01.2027 tarihinden itibaren 30.06.2027 tarihine kadar ürünler istenen miktarlarda belirlenecek programa göre İl Müdürlüğü, Bağcılar SGM, Beşiktaş SGM, Esenyurt SGM, Fatih SGM, Maltepe SGM ve Zeytinburnu SGM mutfaklarına (mutfak açılması durumunda idarece gerekli görülen merkezlere) soğuk hava tertibatlı (frigofrik) araçlarla getirilerek en geç saat 10:00' a kadar idareye teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarih : 01.01.2027

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

İşletme Kayıt Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7-İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02584456

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