İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Emir Varlık Yönetim A.Ş. tarafından davalılar Ali Turan ve Melike Demirezen aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali davasında mahkememizce verilen 20/03/2025 tarihli 2022/757 Esas 2025/171 sayılı karar ile;

"1-Davanın REDDİNE,

2-Alınması gereken 615,40 TL harcın peşin harç olarak alınan 2.210,77 TL'den mahsubu ile artan1.595,37 TL harcın karar kesinleştiğinde, talep halinde davacıya iadesine,

3-Yargılama sırasında davalı Melike Demirezen kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 30.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Melike Demirezen'e verilmesine,

4-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Yargılama sırasında davalı Melike Demirezen gider avansından karşılanan toplam72,75 TL. yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı Melike Demirezen'e verilmesine,

6-Kararın kesinleşmesi üzerine bakiye gider avansının HMK. md. 333 ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği md. 47 uyarınca yatıran tarafa iadesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı." şeklinde verilen karar, 37*******50 TC kimlik numaralı davalı ALİ TURAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

25/08/2026

Basın No: ILN02583935

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