İSTANBUL ANADOLU 61. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/699 DAVALI : Behzad KAYA (Jaleh ve Mohammadalı'den olma, *******7382 T.C. Kimlik No'lu)Davacı Mustafa CAN ile davalılar Nazlı KAYA ve Şahsınız arasında Mahkememizde görülmekte olan alacak (İşçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan) davasının yargılaması kapsamında, adresinizden ayrılmanız nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamamış, MERNİS adresinizi de güncellemediğiniz anlaşılmıştır. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri uyarınca; dava dilekçesi, tensip zaptı ile yeni duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı 14/02/2025-17/06/2026 tarihleri arasında, davalı taraflarca adi ortaklık şeklinde işletilen, Akyakapark AVM'de bulunan "Sunny Kitchen&Cafe " isimli iş yerinde Komi olarak çalıştığını, iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek bir kısım işçi alacaklarının davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Tarafınıza cevap dilekçenizi sunmak, delillerinizi bildirmek, davacıya ait iş yeri özlük dosyasını sunmak üzere iki haftalık süre ile kesin mehil verilmiştir.

Duruşma günü: 10.11.2026 günü saat: 12.05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02585062

#ilan.gov.tr