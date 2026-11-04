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İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/9085 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9085 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.250.000,00 1 Taşıt

06LRT40 Plakalı , 2016 Model , TOYOTA Marka , TOYOTA C-HR - AX1T(EU,M) Tipli , NMTKY4BX90R010041 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1197cm3 , Rengi Gri Aracın kaporta aksamında ön tampon sol kısmında kırık olduğutespit edilmiştir. Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, tespit edilmiştir. Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında uzun süre yatmaktan dolayı korozyonların oluştuğu ve bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Aracın kapılarının açıldığı, araç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin, yıpranmaların olduğu tespit edildi.
SBM kayıtlarına göre TOYOTA C-HR 1.2 TURBO DIAMOND PREMIUM MULTIDRIVE S markali arac 7 adet kazaya karismistir.
Araç Kilometresi (Fiziki Tespit):158.291 KM
Yediemin beyanına göre araç anahtar ve ruhsatı yoktur.
Satışa Çıkarılan Mal - Ömerli (Hidrosin) Yediemin Otoparkı - Koçullu Mahallesi Koçullu Cadddesi No.: 1 Çekmeköy İstanbul Adresindedir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:51

27/10/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02584296
#ilan.gov.tr