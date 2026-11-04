İSTANBUL 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2024/359 Esas

KARAR NO: 2026/219Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı, 21/04/2026 tarihli ilamı sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda sonucunda sanığın Hırsızlık suçundan TCK nun 142/2-b maddesi uyarınca sonuç olarak 4 yıl 2 ay hapis cezası ve Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan TCK nun245/1 maddesi uyarınca sonuç olarak 2 yıl 6 ay hapis ve 200 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,ancak yapılan tüm aramalara rağmen dosyamız müştekisi 03/09/1951 İsveç doğumlu JAAFAGHOLI KAVIAN LANJANI 'ye ulaşılamadığı ve mahkememiz gerekçeli kararının kendisine tebliğ edilemediği görüldüğünden;



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içindemahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması, cezaevinde ise cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe verilmesi halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF yolu açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı taktirde verilen hükmün kesinleştirileceğine dair karar verildiği İLAN OLUNUR. 26/10/2026

Basın No: ILN02584005

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