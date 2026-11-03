TİRE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. TİRE İCRA DAİRESİNDEN
DOSYA NO : 2024/2851 ESASBORÇLU EMRE ORAN'A 02/11/2026 TARİHLİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ
- ALACAKLI: DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ, 2920084496 Vergi Nolu,
VEKİLİ: Av. Funda Vurucu- Av. Betül Kürçe Karataş
2- BORÇLU : EMRE ORAN, 330*****970 TC Nolu, Podgorica Ul İlije Plamenca V Sprat Stan Br 21 Podgorica /Karadağ, Adnan Menderes Mah. Necippaşa Cad. B Blok No:18/1/17 Tire /İzmir
BORÇ MİKTARI : 83.905,19 TL Faiz ve masraflar hariç Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
|Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, YENİ Mahalle, 1099 Ada, 1 Parsel, A-6 Blok, 2. kat, 11 nolu Nolu Bağımsız Bölüm
Ana taşınmaz olan 1099 ada 1 parsel üzerindeTire Toplu Konut Sitesibulunmaktadır. Site içinde yer alanA6 Blok 8 katlı olupyaklaşık 25-30 yıllıktır.
Bağımsız bölüm özellikleri: Belediyesinden gönderilen projesi ve belgelerinegöre2. kat 11 Bağımsız bölüm brüt alan 100,00 m2, net alan 76,00 m2 olarak bildirilmiştir. Daire 3 oda bir salon mutfak banyo, WC, antre hol veiki balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Dış kapı çelik salon ve odalar yerler ahşap laminant parke, mutfak koridor seramik ve ıslak hacimler seramik kaplıdır.Banyoda duş kabini bulunmamaktadır. Mutfakta tezgah üstü ve altı hazır mutfak dolapları bulunmaktadır. Isınma doğalgaz/kombi ile sağlanmaktadır. Asansör vardır.
Adresi : Atatürk Mah. İstasyon CaddesiNo:84/18A6 Blok Kat:2Daire:11 Tire / İZMİR
Yüzölçümü : 51.500 m2
Arsa Payı : 20/14590
İmar Durumu : Tire Belediyesinin 78340sayılı yazılarında ?İzmir İli, Tire İlçesi, Yeni Mahalle, 1099 ada, 1 parsel, BL-8 kat (Blok nizam 8 kat), emsal: 1.50 konut alanında kalmaktadır. İmar plan örneği ektedir.? denilmektedir.
Kıymeti : 2.800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR650001500158007299463530
Vergi No: 8450041408 (TİRE VERGİ DAİRESİ)
Basın No: ILN02584640
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