TİRE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, YENİ Mahalle, 1099 Ada, 1 Parsel, A-6 Blok, 2. kat, 11 nolu Nolu Bağımsız Bölüm

Ana taşınmaz olan 1099 ada 1 parsel üzerindeTire Toplu Konut Sitesibulunmaktadır. Site içinde yer alanA6 Blok 8 katlı olupyaklaşık 25-30 yıllıktır.

Bağımsız bölüm özellikleri: Belediyesinden gönderilen projesi ve belgelerinegöre2. kat 11 Bağımsız bölüm brüt alan 100,00 m2, net alan 76,00 m2 olarak bildirilmiştir. Daire 3 oda bir salon mutfak banyo, WC, antre hol veiki balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Dış kapı çelik salon ve odalar yerler ahşap laminant parke, mutfak koridor seramik ve ıslak hacimler seramik kaplıdır.Banyoda duş kabini bulunmamaktadır. Mutfakta tezgah üstü ve altı hazır mutfak dolapları bulunmaktadır. Isınma doğalgaz/kombi ile sağlanmaktadır. Asansör vardır.

Adresi : Atatürk Mah. İstasyon CaddesiNo:84/18A6 Blok Kat:2Daire:11 Tire / İZMİR

Yüzölçümü : 51.500 m2

Arsa Payı : 20/14590

İmar Durumu : Tire Belediyesinin 78340sayılı yazılarında ?İzmir İli, Tire İlçesi, Yeni Mahalle, 1099 ada, 1 parsel, BL-8 kat (Blok nizam 8 kat), emsal: 1.50 konut alanında kalmaktadır. İmar plan örneği ektedir.? denilmektedir.

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 10:50