AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

T.C. AYDIN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi

İ L A N

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL MİKTARI TAHMİNİ BİR YILLIK (İLK YIL) KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (% 3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ Büfe, Kantin , Çay Ocağı, Market ve Kafeterya Yeri 148,20 m² kapalı 7.497.090,35 TL 224.912,72 TL 16/11/2026 10:00 536,80 m² açık toplam 685 m²

İkametgâh belgesini, telefon, faks ve varsa elektronik posta adreslerini. Gerçek kişilerden sabıka kaydı. Gerçek kişilerin TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopileri, varsa Vergi Levhası Fotokopileri. Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Nakit teminatların ihale saatinden önce Aydın Atatürk Devlet Hastanesinin Halk Bankası Aydın Şubesindeki TR21 0001 2009 5330 0006 000006 numaralı hesaba teklif verecek firma/şahıs vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir.) Dosyanın satın alındığına dair makbuz. Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya noter onaylı vekâletname vermeleri, Kamu tüzel kişilerinin ise adres bilgilerini, (d), (e) maddelerinde yazılan belgeler ile teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir. İstekliler son 5 (beş) yıl içerisinde az 150 yatak kapasiteli ve en az 2(iki) yıl boyunca bir sağlık tesisi kantin veya kafeterya işletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış bir belgeyi sunmak zorundadırlar. Halen devam etmekte olan kantin işletmeleri için ilgili kurumdan borcu olmadığına dair belgeyi sunmak zorunludur.

Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Aydın Atatürk Devlet Hastanesine tahsisli olan aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile 1 Yıl (12 Ay) süre ile kiraya verilecektir.Bu taşınmazlara ait kiralama ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatteyapılacaktır.1- İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin.

2- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kurtuluş Mah. Vali Konağı Bulv. No:61 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde ücretsiz olarak görülebilir.

3-İhaleye katılacak olanların 1.000,00 TL şartname ücretini yatırmaları zorunludur. Makbuzlarını ihale dosyası içinde komisyona sunacaklardır. Satın aldıkları şartnameleri her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır.

4- İhale, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma Birimi) komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5-Kiralama ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaf olup, ihale bedelinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir.

6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

Basın No: ILN02580907

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