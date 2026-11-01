T.C. MİLAS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
MİLAS
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/28 SATIŞ
MİLAS
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, Kuzyaka Mahalle,139 Ada, 312 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğinde
Yüzölçümü : 9.317,46 m2 İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 6.522.222,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 14:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:56
29/10/2026
Basın No: ILN02583179
#ilan.gov.tr