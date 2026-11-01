Örnek No:55*

T.C.

MİLAS

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, Kuzyaka Mahalle,139 Ada, 312 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğinde

Yüzölçümü : 9.317,46 m2 İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 6.522.222,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:56

29/10/2026

Basın No: ILN02583179

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