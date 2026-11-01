T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 42. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2026/63

Karar No: 2026/9

Küçükçekmece 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/10/2024 tarih, 2023/263 (E) ve 2024/309 (K) sayılı kararı ile Walıd Atıf Sayıd Abdelalı'nın şikayetçi (katılan) olduğu sanık Rashed Mohamed Ahmed Alı hakkında Yağma suçundan Beraat kararı verildiği, verilen hükme karşı istinaf talebinde bulunulduğu, dosyanın istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 15/09/2026 tarih,2026/63 E 2026/9 K sayılı kararı ile istinaf başvurusunun Esastan Reddine karar verildiği, verilen hükmün dosyada tebligata yarar adres bilgisi bulunmayan katılan Walıd Atıf Sayıd Abdelalı'ya tebliğ yapılması mümkün olmayışı karşısında;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Yağma suçu yönünden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren Dairemize bir gerekçeli dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla gerekçeli dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 27.10.2026

Basın No: ILN02583436

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