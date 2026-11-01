T.C.

ANKARA 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/576 Esas

DAVALI : GÜNDÜZLER ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ BİLGİSAYAR TEMİZLİK GIDA TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-(Mersin no(Mersis no: 0023031259800014)'nin )Sıratut Mah. Atatürk Blv. No: 242/1 Merkez/Adıyaman



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, MerSis sistemine kayıtlı adresiniz bulunmadığı anlaşılmış olup, adres araştırması sebebiyle yazılan müzekkerelerde bildirilen adreslere çıkarılan tebligatların da iade dönmesi sebebiyle, dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Dava dilekçesi

Dava dışı işçi HaticeKAZAN'a ödenen 688.285,54- TL kıdem tazminatı ile 5.264,04-TL damga vergisi tutarı toplamı olan 693.549,58-TL'den şimdilik 610.121,96-TL'nin işçinin davalılarda çalıştığı dönem oranına düşen miktarların ödeme tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile birlikte davalılardan rücuen tahsili talep edilmiştir.

2- 05/08/2025 tarihli Tensip tutanağı

"GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1)Dava dilekçesinin HMK'nın 119/b-c-ç-ğ-h bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiği anlaşılmakla, kabulüne,

2)Davanın "Alacak" davası olarak yürütülmesine,

3)Davanın 7251 sayılı Hukuk Muhakameleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 58. maddesi ile değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4/(2) maddesi gereğince basit yargılama usulüne göre yürütülmesine,

4)Dava dilekçesinin ve eklerinin HMK'nın 27 ve 317/(1) maddeleri uyarınca davalı tarafa tebliğine; masrafın gider avansından karşılanmasına; HMK m.317/(2) gereğince davalıya iki haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceğinin ihtarına,

5)HMK m.317/(3) uyarınca, tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremeyeceklerine,

6)Dava ve cevap dilekçelerinin karşılıklı teatisinden sonra; HMK m.320 gereğince ön inceleme icrasına,

7)HMK m.114'deki dava şartları, HMK m.116'daki ilk itirazlar, BK m.125 vd. hak düşürücü ve zamanaşımı yönünden, HMK m.138 ve m.320/(1) uyarınca dosya üzerinden ön incelemenin yapılmasına; dosya üzerinden karar verilemeyen hâllerde ön inceleme ve tahkikatın, HMK m.320/(2) gereğince duruşmalı olarak yapılmasına,

8)Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmesi halinde bu hususun HMK m.144 ve 147 maddeleri uyarınca, taraflara tebliğine; tebligat zarfı üzerine, HMK m.147/(2)'deki diğer hususlar yanında, duruşma gün ve saatinde tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususunun ihtar edilmesine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

9)Ön inceleme duruşmasında tarafların dinleneceği, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların iddia ve savunmaları çerçevesinde, tek tek tespit edileceği, tarafların HMK m.311 uyarınca sulhe teşvik edileceği ve sulh olunmazsa anlaşma sağlanmayan hususların tutanağa yazılarak, HMK m.320/2 gereğince, tahkikatın bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütüleceğine,

10)SGK'ya müzekkere yazılarak, dava dışı Hatice KAZAN'a ait sigorta hizmet dökümü ile çalıştığı şirketlerin unvanlarını da gösterir listenin gönderilmesinin istenilmesine,

11)Davacı vekiline dava dilekçesinde dayandırdığı delilleri fiziken sunması için 2 hafta süre verilmesine,

"İşbu davetiyeye ekli olarak gönderilen dava dilekçesi ve eklerine tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevaplarınızı yazılı olarak bildirmeniz, sunacağınız cevap dilekçesinde tüm delillerinizi açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek sunmanız,elinizde bulunan delilleri davacı sayısından bir fazla olacak şekilde dilekçeye eklemeniz ve başka yerlerden celbi gereken delil var ise buna ilişkin açıklamayı yapmanız, ayrıca 50,00 TL delil avansını da mahkeme veznesine yatırmanız İHTAR olunur." dava dilekçesi, tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.18/05/2026