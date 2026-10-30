OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/54 Esas

KARAR NO : 2026/201

Davalı : BANU GÜL TEMUROĞLU T.C.60964500336

Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Davanın KABULÜ ile; Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Kumarlı Mahallesi, 385 Ada, 9 parsel sayılı taşınmazın (fen bilirkişisi raporu ekindeki (b) harfi ile ve mavi renk hatlar ile gösterilen4381.28 metrekarelik bölümü) tapusunun 4381.28 m2'lik bölümünün İPTALİ ile KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı adına tapuya her türlü takyidattan ari olarak TESCİLİNE, karar verilmiş olup, teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/10/2026

Basın No: ILN02580379

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