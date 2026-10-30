NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
1- 5.500.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 165.000,00 TL. Geçici teminatlı 1/1000 Ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde "Konut Alanında" kalan Demirci Mahallesi 3260 Ada 18 Parsel nolu 208,80 m² lik arsanın satılması işi,
2- 6.500.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 195.000,00 TL. Geçici teminatlı 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde "Konut Alanında" kalan Gökçe Mahallesi 8140 Ada 7 Parsel nolu 367,29 m² lik arsanın satılması işi,
3- 6.650.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 199.500,00 TL. Geçici teminatlı 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde ''Konut Alanında'' kalan Gökçe Mahallesi 8112 Ada 2 Parsel nolu 379,18 m² lik arsanın satılması işi,
4- 7.000.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 210.000,00 TL. Geçici teminatlı 1/1000 Ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde "Ticaret Alanında" kalan Demirci Mahallesi 4321 Ada 1 Parsel nolu 153,76 m² lik arsanın satılması işi,
5- 9.000.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 270.000,00 TL. Geçici teminatlı 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde ''Konut Alanında'' kalan Gökçe Mahallesi 8097 Ada 1 Parsel nolu 504,41 m² lik arsanın satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre ayrı ayrı Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 11.11.2026 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacaktır. Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
İhalelere iştirak edecek şahısların;
a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.)
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Nüfus Cüzdan örneği,
İhalelere iştirak edecek tüzel kişilerin;
a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) 2026 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
c)Vekaleten başvurularda vekaletname,
d)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.
Basın No:ILN02577538
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