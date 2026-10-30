FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FATİH BELEDİYESİ KARIŞIK ( KAĞIT – KARTON, PLASTİK, NAYLON, METAL) AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İŞİ İLANI

Madde 1. Aşağıda nitelikleri belirtilen işin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi ve ilgili şartname hükümleri doğrultusunda, 12 ay (365 gün) süreyle, birim fiyatı 3,00 TL/kg'dan az olmamak üzere, toplam 2.400.000 kg ambalaj atığının 7.200.000,00 TL (Yedi Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) muhammen bedel üzerinden ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecektir.

Madde 2. Satışı Yapılacak İşin Nitelikleri

İşin Adı Fatih Belediyesi Karışık ( Kağıt – Karton, Plastik, Naylon, Metal) Ambalaj Atıklarının Satışı İşi İlçe Fatih Kapsamı Fatih Belediyesi İlçe Sınırları Niteliği Ambalaj Atıklarının Değerlendirilmesi Miktar 2.400.000 kg İhale Süresi 01.01.2027- 31.12.2027 (12 Ay - 365 Gün) Muhammen Bedel Tespit Komisyonu Onay Tarih/No 15.09.2026 tarih ve E-76341227-755.02.03-980 sayılı onay belgesi Muhammen Bedeli 7.200.000,00 TL İhale Başlangıç Fiyatı Kilogram Bedeli 3,00 TL/Kg Geçici Teminat Miktarı %3 216.000,00 TL İhale Usulü Açık Teklif Usulü İhale İlan Şekli Basın Yayın Kurumunca Tespit Olunacak Günlük Gazete İhale Tarih ve Saati 11/11/2026 – 10:00 İhale İlan Adedi 4 defa Şartname ve ekleri İhale Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı Şartname Bedeli 3.500,00 TL İlgili Mevzuat ve Tebliğler Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetmeliği, Atık Toplayıcıları Genelgesi. İhale komisyonunun Toplantı yeri ve İhalenin yapılacağı yer adresi Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 Fatih/İST

Madde 3. İlgili iş Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri 45.madde çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

Madde 4. İhale Komisyonu gerekçesinin belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 5. İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden en geç 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak sureti ile bildirilir. Veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesinin takip eden 7.gün kararın alıcıya veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. Onaylanan ihale kararının alıcıya tebliğinden itibaren toplanan atıklar, birim fiyat üzerinden hesaplanarak, tespit edilen bedel, toplandığı ayı takip eden ayın en geç 10 iş günü sonrasına kadar, yüklenici tarafından Fatih Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ödenecektir. Yüklenici oluşacak zararlardan dolayı, Belediyeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 6. İhaleye sunulan işin özellikleri Madde 2'de belirtilmiştir. Yüklenici işin özelliklerini önceden bilmiş sayıldığından daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır.

Madde 7. İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

b) En son tescile ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, vergi levhası,

c) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1), (2), (3)' deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f) Muhammen bedelin % 3'ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı yada Fatih Belediyesi Ziraat Bankası (Ziraat Bankası Topkapı- İstanbul Ticari Şubesi) TR26 0001 0007 5102 1097 4150 15 Iban numarasına bedelin yatırıldığına dair dekont, (Alıcı : Fatih Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, Açıklama "Ambalaj Atıklarının Satışı İşi Geçici Teminat Bedeli" olacak şekilde yatırılmalıdır.)

g) Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

h) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi bulunmalıdır.

i) Fatih Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,

j) İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz yada IBAN' a yatırıldığına dair dekontun ibrazı zorunludur.

k) İhaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satış bedeli karşılığı satın alması zorunludur.

l) İhaleye ilişkin dokümanın satış bedeli, 3.500,00-TL (Üç Bin Beş Yüz Türk Lirası)'dir.

m) İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığı kontrol eder. Bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerinin tamamının aslı uygun olarak teslim alındığını belirten kimlik bilgilerini de içeren imzalı beyanı alınır.

Madde 8. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılana kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı belirtilen süreçte yatırmak şarttır.

Madde 9. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanunun 83, 84 ve 85. Maddeleri ve diğer kanundaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler ihale üzerlerine kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

Madde 10. İhaleye girecekler ihale gününden bir (1) gün önce saat 12:00' a kadar istenilen belgeler ile birlikte, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne (Atık Getirme Merkezi/ Aksaray Mah. Namık Kemal Cad. No: 79 Fatih/İstanbul) müracaat ederek ihaleye giriş belgesi almak zorundadır. İhale giriş belgesi aldıktan sonra aynı gün %3 geçici teminatı yatırmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmek veya Fatih Belediyesi Ziraat Bankası (Ziraat Bankası Topkapı- İstanbul Ticari Şubesi) TR26 0001 0007 5102 1097 4150 15 Iban numarasına bedelin yatırıldığına dair dekont, (Alıcı : Fatih Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, Açıklama "Ambalaj Atıklarının Satışı İşi Geçici Teminat Bedeli" olacak şekilde) sunmak zorundadır. Teminatını yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. Teminatını yatıranlar ise ihale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklar.

Madde 11. İhale üstünde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde ihale iptal olur ve geçici teminatı bütçeye irat kaydedilir.

Madde 12. 2886 sayılı Devlet Kanunu çerçevesinde ve şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 13. Teminat yatırıp ihaleye katılmayanların teminatları gelir kaydedileceği, teminatlarını yatırıp ihaleye katılanların ve üzerinde ihale kalmayanların teminatları ise kendilerine iade olunacaktır.

Madde 14. Uygun bedele ulaşmayan ihalelerin yapılamayacağı veya muhammen bedelin altındaki teklifler kabul edilmeyecektir.

Madde 15. İhale kapsamında aylık olarak toplanan atıkların satış bedeli, ihale sonucunda belirlenen birim fiyatlar üzerinden hesaplanarak Yüklenici tarafından her ay peşin olarak İdareye ödenecektir.

Madde 16. Teminat mektubu verilecek ise limit dahili ve süresiz ibaresi aranır.

Madde 17. İsteklilerden posta yoluyla yapılan müracaatlar, postada meydana gelen gecikmeler olduğu takdirde kabul edilemez.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02578984

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