T.C. ÇANKIRI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/589 Esas

DAVALI : ÖMER ÇİFTCİ-Osman ve Emine oğlu, 1969 doğumlu , Ovacık Köyü Merkez/ÇANKIRI



Davacı NERİMAN ÇİFTCİ tarafından davalılar Adil EKİZCELİ, Ahmet EKİZCELİ, ... Zübeyde GÜL ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında davalı ÖMER ÇİFTCİ' nin adresine yapılan tebligatların iade gelmesi, ÖMER ÇİFTCİ' ye yapılan tüm soruşturmalara rağmen tebligata yarar başkaca adresinin tespit edilemediğinden davalıya idari yoldan tebligat yapılamadığından, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle, dava konusu Çankırı İli Merkez İlçesi Ovacık köyü 243 ada 269 parsel,289 ada 9 parsel, 155 ada 59 parsel,319 ada 27 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren HMK'nın 122 ve 127 maddeleri gereği dava dilekçesinin şahsınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarını ve delillerini mahkemeye ibraz edebileceğiniz, iki haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmez iseniz davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Mahkememiz duruşmasının 07/01/2027 günü saat 10:05 de yapılmasına karar verilmiştir. HMK139.mad.uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapması, ön inceleme duruşmasına gelmediği taktirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karşı tarafın davalı muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği veya HMK147/2mad. gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları dava dilekçesi, duruşma zaptı, tevzi formu ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/10/2026

Basın No: ILN02582382

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