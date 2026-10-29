URLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. URLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2024/835

KARAR NO : 2026/323

"Türk Vatandaşı Veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlamak Suretiyle Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/04/2026tarihli kararıyla; suçunu işlediği sabit olmakla suçun işleniş şekli ve özellikleri, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının ağırlığı, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, mağdur sayısı göz önünde bulundurularak sanığın takdiren alt sınırdan hüküm kurmak suretiyle 5 YIL HAPİS ve 1000 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Suçun birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 79/3 maddesi gereğince 1/4 oranında artırım yapılarak 6 YIL 3 AY HAPİS VE 1250 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığa verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak sanık hakkında verilen cezadan TCK'nın 62/1. Maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 5 YIL 2 AY15 GÜN HAPİS ve 1041 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığa hükmolunan 1041 gün adli para cezası yönünden, sanığın ekonomik ve şahsi hali göz önünde bulundurulmak suretiyle TCK'nın 52. Maddesi uyarınca bir gün karşılığı 100,00 TL olmak üzere 833 gün adli para cezası üzerinden sanığın 104.100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının sanığın ekonomik ve şahsi hali göz önünde bulundurularak takdiren 48 eşit aylık taksitte ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tahsil edilebileceğine, bu ahvalde infazının ne suretle yapılacağının infaz aşamasında gözetilmesine, (5275 Sayılı Kanun'un 6545 Sayılı Kanun ile Değişik 106/3. Maddesi gereğince bu konuda ihtar yapılmasına yer olmadığına), Sanığa verilen cezadan kanunen ve takdiren başkaca artırım ve indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA, Sanığın neticeten 5 YIL 2 AY15 GÜN HAPİS ve 104.100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak TCK'nın 53.maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a)(d)(e) bendlerindeki hakları kullanmaktan aynı kanunun 53/2 maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar;TCK'nın 53. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendindeki hakları kullanmak yönünden ise,kendi alt soyu üzerindeki velayet ,vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından aynı kanunun53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme tarihine kadar, diğer kişiler bakımından TCK'nın 53/2 maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına,TCK'nın 53.maddesinin (1)numaralı fıkrasının (b) bendindeki hak yoksunlukları açısından ise Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 günlü Resmi Gazetedeyayımlanan 08/10/2015 tarihli, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının ve 15/04/2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Yasanın 10.maddesi ile yapılan değişikliğin gözetilmesine,Sanığa verilen sonuç hapis cezasının miktarı gözetilerek yasal koşulları oluşmadığından TCK'nın 50, 51. Maddeleri ile CMK'nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine yer olmadığına, Suçun işlenmesinde kullanılan 35 AYY 434 plakalı araç sahibinin sanık Diyar AKYOL olduğu, içinde göçmenler ile birlikte suçüstü yakalandığı anlaşılmakla, 5237 Sayılı TCK'nın 54/4 maddesi uyarınca aracın MÜSADERESİNE, Sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kovuşturma aşaması tamamlandığından KALDIRILMASINA dair verilen karar, Kudbettinve Rebia oğlu, 01/01/1999 Mardin d.lu, 122...450 T.C. Kimlik numaralı Diyar AKYOL'a tüm aramalara rağmen bulunamamış, herhangi bir adresi bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesinin15/04/2026 tarihli, yukarıda açıklanan hükmü, 04/05/2026 tarihindeUrla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, usul yönünden bozulması talebi ile istinaf edilmiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve Urla Cumhuriyet Başsavcılığının istinaf talebinin,YURT GENELİNDE YAYIM YAPAN GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Kararın ilan tarihinden itibaren 2 HAFTALIK SÜREsonunda tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02581438

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