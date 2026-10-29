T.C. KESKİN SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2017/223 Esas

KARAR NO : 2022/273

DAVALI : Bulut Savaş-37438917990

Yeşilyurt Mah. Şehitler Cad. A Blok Sitesi Demır Konakları A Blok No: 19İç Kapı No: 17 Muş Merkez

Davacılar DOĞAN KUTLUCA, FADİME KOŞAN, GÜLTEN KIRAN, SEBİHA KUTLUCA aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir;

"HÜKÜM :

Davanın Kabulü ile,

1-Kırıkkale-Keskin- Efendi Köyü124 ada 6 parsel, 124 ada 7 parsel, 124 ada 8 parsel, 124 ada 9 parsel, 124 ada 10 parsel, 124 ada 11 parsel, 124 ada 12 parsel, 102 ada 21 parsel, 102 ada 88 parsel, 119 ada 1 parsel, 119 ada 2 parsel, 119 ada 3 parsel sayılı taşınmazların UMUMA AÇIK YÖNTEM İLE AÇIK ARTIRMA İLE SATILARAK, ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-Satış bedelinin taraflara tevzi tablosundaki orana göre ödenmesine,

3-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 TL oranında harç alınmasına,

4-Satış memuru olarak Mahkememiz Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

5-Davacı tarafça yapılan başvuru harcı 14,50 TL, müzekkere ve tebligat gideri olan 1758,30 TL, keşif harcı olan 419,90 TL, bilirkişi ücreti ve araç gideri olan 1.450,00 TL olmak üzere toplam 3.642,70 TL yargılama giderinin tapu maliklerinin tapudaki payları ve satış bedelinin dağıtılması oranında davalılardan tahsili ile davacılara verilmesine, davacıların hissesine düşen yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına, dosyanın kesinleşmesi halinde artan gider avansının davacı tarafa iadesine,

6-Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T.' ye göre 4.255,00 TL vekalet ücretinin paydaşlardan tapu kaydı ve satış bedelinin dağıtılmasına ilişkin oranlarda alınarak davacıya verilmesine,

7-Davalılardan Orhan KUTLUCA' nın kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T. ye göre 4.255,00 TL vekalet ücretinin paydaşlardan tapu kaydı ve satış bedelinin dağıtılmasına ilişkin oranlarda alınarak adı geçen davalılara verilmesine,

Dair davacı vekili ve bir kısım davalılar vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.07/06/2022"

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No:ILN02579350

#ilan.gov.tr