İZMİR 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2026/506

KARAR NO : 2026/540

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.06.2026 tarihli ilamı ile hakkında Durma kararı verilen Mustafa ve Fadime oğlu, 14.03.1990 Konak doğumlu, ALİ ÖZTÜRK tüm aramalara rağmen bulunulamamıştır.



1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.10.2026

Basın No: ILN02581399

#ilan.gov.tr