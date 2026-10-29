T.C. İZMİR 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/18 Esas 19.10.2026

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Dahili davalılar Seyit Dominik Yılmaz (T.C.36502914774) ve Ertekin Altay'ın (T.C. Kimlik Numarası:22535189050)ın mersis sisteminde adreslerinin yurtdışı göründüğü, yurtı dış tebligat adreslerine TK 25/A maddesi uyarınca istinabe işlemlerinin yapıldığı ancak konsolosluk aracılığıyla yapılması istenen tebligatların tebliğ edilemediği dikkate alınarak davalılar Seyit Dominik Yılmaz(T.C.36502914774) ve Ertekin Altay adına dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma gün ve saatini ilanen tebligat yoluyla tebliğ edilmesine,

Mahkememizce davalıların uyap sistemi üzerinden mernis adreslerinin yurtdışı olarak görüldüğü, uyap entegrasyon sorgulamasında yurtdışı adreslerinin görüldüğü, yurtıdışı TK 25/A uyarınca istinabe işlemlerinin yapıldığı ancak tebligatın yapılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Cevap süreniz 2 hafta olup cevaba tüm delillerin açıkça yazılması, hangi delillerin hangi vakıaya ilişkin olduğunun da bildirilmesi, belge örneklerinin eklenmesi ve başka yerden getirtilecek belge-dosya varsa bilgilerin de bildirilmesi, giderlerin vezneye avans olarak yatırılması 14/01/2027 günü saat 12:25'te duruşmanın yapılacağı, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 19/10/2026

Basın No: ILN02580380

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