İSTANBUL ANADOLU 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/63 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Hakkında gaiplik kararı verilmesi istenen MARINA BABINTSEVA'nın 28/09/2009 tarihinden itibaren ülkesi Rusya'ya gitmek üzere evden ayrıldığını, o günden itibaren kendisinden haber alınamadığı, MARINA BABINTSEVA'nın TMK'nun 32 ve devamı maddeleri uyarınca ülke çapında yayın yapan trajı 50.000'nin üzerinde olan gazetele ve genel internet sitelerinden birinde 1. gaiplik ilanı yapılmasına karar verilerek bu kişi hakkında bilgisi olanların Mahkememize başvurulmadığı ve bilgi verilmediği takdirde MARINA BABINTSEVA'ın gaipliğine karar verileceği ilanen duyurulur.

Gaipliğine karar verilecek MARINA BABINTSEVA hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 15.04.2026

Basın No: ILN02581065

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