HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterliği

Sayı : E.72305940-2026/110-13960/92618 22.10.2026

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

İLGİLİ : İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Eski Üye Hâkimi Olup Hâlen Şanlıurfa Hâkimi İken Meslekten Çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Eski Üye Hâkimi Olup Hâlen İstanbul Hâkimi İken Meslekten Çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Eski Üye Hâkimi Olup Hâlen İstanbul Hâkimi İken Meslekten Çıkarılan (39735) Eşref AKSU, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Eski Üye Hâkimi Olup Hâlen İstanbul Hâkimi İken Meslekten Çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR ve İstanbul Eski Hâlen Samsun Cumhuriyet Savcısı İken Meslekten Çıkarılan (34956) Hüseyin AYAR,

ADRES : Meçhul

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 09.07.2011 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Necdet Tunç SÖZEN'in; İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/349 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı,

1-Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 29.09.2026 tarihli, 2026/110 esas ve 2026/1312 sayılı kararı ile; işbu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgililere rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

2-İlgili Mehmet UĞURLU hakkında soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 87'inci maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına,

6087 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02581398

#ilan.gov.tr